Общество

Комитет Госдумы поддержал поправки о запрете для президента иметь иностранное гражданство

Высшим должностным лицам РФ, включая президента, а также членам Совета Федерации и депутатам Думы, могут запретить иметь иностранное гражданство и счета за рубежом. Такие поправки к законопроекту об изменении Конституции поддержал комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, пишет «Парламентская газета».

В частности, согласно поправке, предложенной президентом Владимиром Путиным, главой государства «может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание» в другой стране. При этом требование об отсутствии иностранного гражданства не распространяется на жителей территорий, принятых в состав РФ.

Как отметил глава Комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников, если у главы государства будет выявлено иностранное гражданство, то это не будет основанием для импичмента, но впредь будет сигналом. «Эта поправка уравнивает в правах всех лиц, замещающих большие должности», — отметил Крашенинников.

Согласно другой президентской поправке, премьер-министром, вице-премьерами, министрами и руководителями федеральных органов исполнительной власти могут быть граждане, достигшие 30 лет, не имеющие иностранного гражданства или вида на жительство за рубежом. Им запрещается открывать счета или хранить деньги и ценности в иностранных банках.

Ещё одна поправка главы государства уточняет, что судьями могут быть граждане РФ с 25 лет с высшим юридическим образованием и стажем работы по специальности не менее 5 лет, не имеющие иностранного гражданства. Также судьям запрещено открывать зарубежные счета и вклады.