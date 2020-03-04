Общественные обсуждения по ликвидации псковской городской свалки пройдут 14 апреля

Общественные обсуждения по ликвидации псковской городской свалки назначены на 14 апреля. Соответствующее постановление подписала глава города Елена Полонская, сообщается на официальном сайте муниципалитета.
Мероприятие состоится в зале заседаний Псковской гордумы в указанный день в 18.00. Предлагается обсудить проектную документацию, включая техническое задание на разработку оценки воздействия на окружающую среду и материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы: «Ликвидация объекта накопления вреда окружающей среды - псковской городской свалки в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна».
Срок проведения общественных обсуждений - не менее 1 месяца.
В дальнейшем планируется проведение работ по рекультивации полигона твердых отходов площадью 204 758 кв. м, расположенного на Рижском проспекте, 106-Б.