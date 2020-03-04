Общество

Новые урны устанавливает на Завеличье ООО «СитиИнвестГрупп»

Новые урны устанавливаются на Завеличье силами ООО «СитиИнвестГрупп». Как сообщили Псковской Ленты Новостей в подрядной организации, старые, ржавые и потерявшие эстетический вид урны меняются на новые, бетонные.

На днях произведена замена старых урн на улице Коммунальной и улице Я. Райниса, а 4 марта новые урны появились на улице Юбилейной. В общей сложности подрядчик приобрел 200 урн. Они устанавливаются в местах с высокой проходимостью, преимущественно на остановках.

«Урны мы заказали в Санкт-Петербурге. Они выполнены из бетона и имеют лаконичный дизайн», - пояснили в подрядной организации.

Добавим, ООО «СитиИнвестГрупп» в рамках муниципального контракта занимается содержанием улично-дорожной сети в микрорайонах Завеличье и Запсковье. В рамках предыдущего контракта сотрудники данной подрядной организации заменили старые урны на улицах Запсковья.