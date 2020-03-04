Общество

Карантин по бешенству вновь объявлен в Локне

Карантин по бешенству вновь объявлен в Локне. Соответствующее постановление подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Документ опубликован на портале pravo.pskov.ru.

Карантин вводится с 4 марта «и до истечения двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством при условии выполнения запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий ограничительные мероприятия (карантин)»:

1) на территории эпизоотического очага: личного подворья гражданки Г.А.Говико в пос. Локня, ул. Шарикова, дом № 80-б;

2) на территории неблагополучного пункта: пос. Локня, улица Шарикова от дома № 78 до дома № 92;

3) на территории угрожаемой зоны: пос. Локня.

На период действия карантина на территории, указанной в подпунктах 1 и 2, запрещено проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак; торговля домашними животными; вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта; отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах и т.д.) диких животных. На территории, указанной в подпункте 3, запрещена торговля домашними животными; вывоз собак и кошек за пределы угрожаемой зоны и отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах и т.д.) диких животных.

Председателю комитета по ветеринарии Псковской области надлежит обеспечить реализацию мероприятий, направленных на локализацию и ликвидацию очага бешенства животных на территории личного подворья Г.А.Говико в поселке Локня.

Напомним, что в предыдущий раз карантин в Локне был введен 28 декабря 2019 года на улице Пролетарской и был отменен 2 марта.