Общество

Публичные слушания по строительству второй очереди завода «Титан-Полимер» намерены провести в конце 2020 года

Публичные слушания по вопросу строительства в особой экономической зоне «Моглино» под Псковом второй очереди завода «Титан-полимер» по производству полиэстера пройдут в четвертом квартале 2020 года. Инвестор уже приступил к первой очереди строительства, на которую не требуется разрешение горожан из-за меньшего класса опасности. Об этом сообщила ТАСС вице-губернатор Псковской области Нинель Салагаева.

«Публичные слушания проектной документации и оценки воздействия на окружающую среду второй очереди завода в ОЭЗ «Моглино» запланированы на IV квартал 2020 года. Реализация проекта по строительству завода включает две очереди: производство биаксиально-ориентированного полиэтилентерефталата (БОПЭТ) и производство полиэтилентерефталата (ПЭТ). В настоящий момент ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» получены положительные заключения государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации первой очереди», - сказала собеседница агентства.

Первая очередь производства относится к четвертому классу опасности. Для него управление Роспотребнадзора по Псковской области установило санитарно-защитную зону в 100 метров, а администрация Псковского района выдала разрешение на строительство, уточнила она.

«Заявленный объем инвестиций составляет более 13 млрд рублей. Срок реализации инвестиционного проекта - 2022 год. В результате реализации данного проекта будет создано более 500 рабочих мест, планируемые бюджетные поступления начиная с 2022 года составят более 1,3 млрд рублей ежегодно. Кроме того, запуск такого производства будет иметь мультипликативный эффект за счет развития радиоэлектроники, волокон и нитей, нетканых материалов, гибкой упаковки, печатной продукции, пластиковых изделий», - отметила вице-губернатор.

Год назад председатель совета директоров АО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский сообщал журналистам, что публичные слушания пройдут осенью 2019 года. Однако позже эта дата была отложена на неопределенное время. В 2019 году губернатор Михаил Ведерников заявлял, что строительство завода начнется только после проведения публичных слушаний, а также технической и экологической экспертиз. По его словам, тема строительства завода вызывает беспокойство у населения. Часть граждан опасается, что открытие предприятия может ухудшить экологическую обстановку. В начале марта 2020 года жители Пскова подали коллективный иск в городской суд с просьбой признать незаконным разрешение на строительство завода.

Смотрите также В Псковский городской суд поступил коллективный иск об отмене строительства завода «Титан-Полимер»

По планам руководства компании, предприятие выйдет на полную мощность к 2023 году. Псковский завод «Титан-полимер» является крупнейшим резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Моглино». В случае открытия он станет пятым заводом по производству полимеров в России.