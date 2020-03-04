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Общество

Память бойцов 6-й роты увековечена в Островском, Новосокольническом и Порховском районах Псковской области

04.03.2020 19:18|ПсковКомментариев: 0

Бюсты семи бойцам 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в среду, 4 марта, торжественно открыты в Новосокольническом, Островском и Порховском районах Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В Новосокольниках у мемориала в память о погибших воинах, уроженцах муниципалитета, появились памятные знаки Герою России Дмитрию Григорьеву и Кавалеру Ордена Мужества Алексею Воробьеву. В торжественном мероприятии приняли участие представители районной власти, родственники погибших, члены общественных организаций, патриотических клубов, жители города. В память о бойцах была отслужена поминальная лития, после чего участники церемонии возложили к монументам цветы и гирлянды.

Накануне в краеведческом музее районного центра прошел урок мужества «Рота, шагнувшая в бессмертие».

Торжественное открытие бюстов кавалерам Ордена Мужества гвардии рядовым Владимиру Бирюкову, Александру Коротееву и Алексею Шукаеву прошло также в Острове. Мемориалы установлены на площади Героя Советского Союза К. И. Назаровой. Почетное право открыть мемориалы воинам-десантникам было предоставлено главе Островского района Дмитрию Быстрову, исполняющему обязанности командира войсковой части 35700 подполковнику Алексею Кузминых и ветерану Вооруженных сил РФ Николаю Демину. Участники церемонии почтили память павших героев минутой молчания и возложили к бюстам цветы.

Сегодня бюсты героям 6-й роты появились также в Порхове. Мемориалы в память о гвардии рядовых Михаиле Загораеве и Владимире Архипове установлены рядом с краеведческим музеем.

Напомним, все семеро десантников погибли 1 марта 2000 года во время выполнения боевого задания в Аргунском ущелье Чеченской республики при отражении атаки превосходящих сил противника.

Дмитрий Григорьев родился 6 ноября 1978 года в деревне Захарино, Алексей Воробьев родился 8 ноября 1980 года в поселке Демя. Оба уроженца Новосокольнического района. Владимир Архипов родился 27 октября 1980 года в деревне Вязки Порховского района, Михаил Загораев родился 4 февраля 1971 года в городе Порхове. Владимир Бирюков родился 6 июня 1981 года в городе Юрмала, Александр Коротеев родился 10 ноября 1980 года в Острове, Алексей Шукаев родился 24 октября 1963 года в поселке Ури-Губа Кольского района Мурманской области.

Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в боях с террористами, гвардии сержант Дмитрий Григорьев удостоен звания Герой России посмертно. Гвардии рядовой, старший стрелок Алексей Воробьев, гвардии рядовой, гранатометчик Владимир Архипов, гвардии рядовой, сапер Михаил Загораев, гвардии рядовой, пулеметчик Владимир Бирюков, гвардии рядовой, снайпер Александр Коротеев, гвардии рядовой, старший стрелок Алексей Шукаев за мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе награждены Орденами Мужества посмертно.

Теги: #6 рота #память
Источник: Псковская Лента Новостей
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