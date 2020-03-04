Общество

Эксперты Минстроя оценили IQ Пскова в 34 балла из 120 возможных

Минстрой России представил первый рейтинг цифровизации городского хозяйства. Он получил название «IQ городов» и, по мнению ведомства, позволит определить эффективность решений, которые внедряют города и регионы по проекту «Умный город».

Как сообщается на сайте министерства, индекс «IQ городов» разработан Минстроем России совместно с МГУ им. Ломоносова в рамках ведомственного проекта «Умный город», который реализуется в рамках двух национальных проектов – «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика».

В индексе отражены результаты цифровизации городского хозяйства 191 города - это города с населением свыше 100 тысяч человек и административные региональные центры, которые по умолчанию участвуют в проекте «Умный город», а также города-пилоты с численностью населения менее 100 тысяч человек, которые участвовали в расчете индекса по собственной инициативе.

«При первом подсчете «IQ городов» определен базовый уровень цифровизации городского хозяйства по состоянию на 2018 год. Показатель, который мы получим в этом году покажет эффективность мероприятий, которые реализовали города в 2019 году по ведомственному проекту «Умный город», - уточнил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев. - «IQ городов» позволит ежегодно оценивать уровень цифровизации городского хозяйства и эффективность внедрения решений «Умного города», выявлять перспективные направления их дальнейшего развития. То есть по сути, важным показателем эффективности будет не само значение индекса, а величина изменений от года к году».

Принятая методика расчета индекса «IQ городов» предполагает деление городов на 4 группы по численности населения по аналогии расчета индекса качества городской среды: крупнейшие города (от 1 миллиона) – таких городов всего 15, крупные города (от 250 тысяч человек до миллиона) – 63 города, большие города (от ста до ста пятидесяти тысяч человек) – 93 города и 20 городов с населением менее 100 тысяч человек – это административные центры, участвующие в проекте умный город, а также муниципалитеты-участники пилотных проектов.

«IQ городов» рассчитывается по десяти направлениям: городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, инфраструктура сетей связи. При нормировании эксперты применили шкалу от 1 до 12.

Псков попал в группу из 93 больших городов с населением от 100 до 250 тысяч человек, заняв в ней 32-е место с результатом в 34,13 баллов.

Первые три места в списке заняли Реутов (71,35), Серпухов (63,5) и Электросталь (61,88). Сосед Пскова – Великий Новгород – расположился по соседству и в рейтинге - на 33-м месте с 33,83 баллами. Антилидером в списке стал Майкоп с 10,5 баллами.