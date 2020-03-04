Общество

Александр Коновалов предложил Псковоблсовпрофу вспомнить о договоренностях и вложить в капремонт гребной базы 3 млн рублей

Заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов прокомментировал заявление председателя Псковского областного совета профсоюзов Ульяны Михайловой о том, что состояние гребной базы - результат деятельности ее арендатора, спортивной школы «Ника», которой лидер профсоюзов напомнила о необходимости соблюдать условия договора аренды.

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«Не мог остаться в стороне от комментариев Ульяны Михайловой относительно «конфликтной» ситуации с гребной базой. Можно сколь угодно упражняться в знании юридических тонкостей бюджетного процесса, но в спортшколе есть заключение Контрольно-счетной палаты Пскова, строго запрещающее расходование бюджетных средств на текущие и капительные вложения в арендуемые помещения», - написал он в соцсетях.

По словам Александра Коновалова, в 2016 году между администрацией Пскова и Облсофпрофом была заключена «джентльменская договоренность» согласно которой аренда базы возрастает со 111 тыс. руб. в месяц до 204 тыс. руб. в месяц. Однако увеличение арендных платежей в год произошло более чем на 1 млн рублей.





Скриншот Facebook-аккаунт Александра Коновалова

Кроме того, подчеркнул зам главы администрации Пскова, облсофпроф взял на себя обязательства производить ремонты на выше указанную сумму помещений спорт школы «Ника», коммуникаций и имущества общего пользования «с всем известным рестораном».

«Результат договоренностей: городской бюджет пятый год подряд исполняет взятые на себя финансовые обязательства, в 2016 и 2017 году профсоюзы отремонтировали кровлю здания и балкон, в 2018 и 2019 году собственник не исполнил своё обещание и никаких ремонтов не производилось. Возникает справедливый вопрос: «Где деньги, Зин?», - высказался Александр Коновалов.

В заключение он предложил облсофпрофу вложить в капремонты в помещениях «Ники» 3 млн рублей. «Или дети этого не достойны?», - поинтересовался Александр Коновалов.