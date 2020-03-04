Общество

Умер бывший генсек ООН Перес де Куэльяр

Известный перуанский дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался в среду в возрасте 100 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на Andina.

EPA Photo/Fabrice Coffrini

«Папа умер сегодня вечером после нескольких сложных недель и покоится с миром», — сообщил агентству его сын Франсиско Перес де Куэльяр.

Перес де Куэльяр родился 19 января 1920 года. Получил юридическое образование в Католическом университете в Лиме, с 1940 года на дипломатической службе.

Пост генерального секретаря ООН он занимал в 1982-1991 годах. В этой должности способствовал урегулированию англо-аргентинского конфликта из-за Фолклендских (Мальдивских) островов, пограничного спора между Гайаной и Венесуэлой, ситуации в Намибии, ирано-иракских отношений, заключению соглашения о прекращении огня между правительственными силами Марокко и Фронтом Полисарио в Западной Сахаре.

В 1995 году Перес де Куэльяр баллотировался на пост президента Перу, но проиграл выборы, получив 22% голосов.

На протяжении своей деятельности Перес де Куэльяр был удостоен наград примерно 25 стран.

Похороны, которые пройдут в субботу на кладбище Presbítero Maestro в Лиме, будут сопровождаться почестями, соответствующими главе государства.Бывшему генсеку ООН исполнилось 100 лет в прошлое воскресенье, 19 января.

Соболезнования семье по случаю кончины Переса де Куэльяра выразил действующий генсек ООН Антониу Гутерреш.