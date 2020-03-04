Общество

Детсад «Ягодка» в Пскове получил лицензию после вмешательства прокуратуры

В Пскове прокуратура приняла меры по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников № 56 «Ягодка» не получил лицензию на ведение образовательной деятельности в новом корпусе учреждения, построенном в декабре 2019 года в рамках реализации национального проекта «Демография».

В этой связи прокурор города внес в адрес руководителя детского сада «Ягодка» представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. Эти требования удовлетворены, дошкольное учреждение получило лицензию на ведение образовательной деятельности.