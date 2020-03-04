Общество

Минздрав России: Выпускникам медвузов больше не потребуется подтверждать аккредитацию на бумаге

Благодаря изменениям в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», которые готовит Минздрав России, медицинским и фармацевтическим работникам больше не потребуется предъявлять работодателю бумажную версию свидетельства об аккредитации, как это происходит сейчас.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Минздрава России, планируется, что запись о прохождении аккредитации будет заноситься в Федеральный регистр медицинских работников единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИЗС).

Изменения также позволят сократить сроки допуска медиков и фармацевтов к профессиональной деятельности.