Общество

За производство упаковки предложили взимать экосбор как за готовый товар

Минприроды предложило за производство или ввоз упаковки взимать экологический сбор как за готовый товар, а нормативы её утилизации повысить до 100 процентов. ​Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет «Парламентская газета».

Документ направлен на совершенствование института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП). Изменения предлагается внести в закон «Об отходах производства и потребления».

Институт РОП предусматривает обязанность производителей и импортёров обеспечивать выполнение нормативов утилизации товаров и упаковки, утративших свои потребительские свойства. Их перечень установлен кабмином.

Сейчас выполнение этих нормативов обеспечивается несколькими способами. В частности, это может делать сам производитель на собственных объектах по утилизации отходов от использования товаров (ОИТ). Он может также заключить договор с оператором по обращению с ТКО, юрлицом, индивидуальным предпринимателем или уплачивать экологический сбор.

При этом в Минприроды отметили, что реализация механизма РОП в период 2016-2019 годов показала низкую эффективность.

«Производители и импортёры товаров зачастую игнорируют выполнение обязательств по РОП, что приводит к невыполнению нормативов утилизации и низкой собираемости экологического сбора», — говорится в пояснительной записке к проекту.

По оценке экспертов, в России свыше 250 тысяч предприятий производят и импортируют товары и упаковку. При этом в 2019 году лишь 15,1 тысячи из них предоставили отчёты о выполнении нормативов утилизации.

Документом предлагается обеспечивать механизм реализации РОП только уплатой экосбора. Средства будут предоставляться российскому экологическому оператору. На эти деньги он будет выполнять нормативы утилизации, а также финансировать инвестпроекты в области обращения с отходами. Планируется, что утилизацией оператор займётся либо на собственных объектах, либо путём заключения договоров с регоператором или оператором по обращению с ТКО.

Согласно законопроекту, норматив утилизации упаковки повысят до 100 процентов. За её производство или ввоз будут взимать экосбор как за готовый товар.

При этом если производители или импортёры инвестируют средства в строительство объектов обработки и утилизации отходов до вступления в силу поправок, они смогут уменьшить величину уплачиваемого сбора в 2021 году на сумму вложенных средств. Однако эта сумма не может быть больше величины экосбора за следующий год.