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Общество

Отделение ПФР по Псковской области разъясняет, кто имеет право на выплаты по уходу

05.03.2020 11:03|ПсковКомментариев: 2

Согласно законодательству, компенсационные выплаты в размере 1200 рублей устанавливаются неработающим трудоспособным гражданам, ухаживающим за нетрудоспособными гражданами - инвалидами 1 группы; престарелыми, нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению лечебного учреждения; и гражданами, достигшими возраста 80 лет.

Также выплаты устанавливаются неработающим трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства 1 группы. Родителю или опекуну выплачивается 10000 рублей, а другим лицам – 1200 рублей, пояснили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении ПФР. 

Период ухода за данными категориями граждан засчитывается в страховой стаж: за каждый год ухода помощник получает 1,8 пенсионных коэффициента. Это позволяет ухаживающим лицам формировать свою страховую пенсию.

Получатель выплаты не должен иметь никаких источников дохода, включая пособие по безработице и пенсию.

Выплата производится независимо от того, проживает ли инвалид или престарелый совместно с ухаживающим или является членом его семьи и начисляется вместе с пенсией пенсионера, за которым осуществляется уход.

Подать заявление об установлении выплаты можно через портал госуслуг или электронный сервис «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.

Также для установления выплаты человеку, осуществляющему уход и гражданину, нуждающемуся в уходе можно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства

Важно отметить, что лица, являющиеся опекунами или приемными родителями на основании договоров об осуществлении опеки и попечительства на возмездной основе или по договору о приемной семье, признаются работающими, и выплаты по уходу им не устанавливаются.

Обращаем внимание, что в случае трудоустройства ухаживающего гражданина, или наступления пенсионного возраста, либо помещения инвалида или престарелого человека в стационарное учреждение социального обслуживания компенсация выплачиваться не должна.

Поэтому чтобы не возникло переплат, которые придется возвращать добровольно или в судебном порядке, гражданину, осуществляющему уход, за инвалидами 1 группы; престарелыми, нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению лечебного учреждения; и 80-летними гражданами необходимо в пятидневный срок известить об этом территориальное Управление Пенсионного фонда.

Кроме того, прекращение выплаты по уходу может произойти и по другим причинам (призыв в армию, заключение под стражу, и т.д.). В этом случае обязанность сообщить о прекращении ухода возлагается на самого нетрудоспособного гражданина. В противном случае суммы переплаты также подлежат возврату в ПФР.

По всем вопросам специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «Горячей линии» ОПФР 8-800-775-7950, а также в группе Вконтакте https://vk.com/pfr_pskov

Теги: #пенсии #пфр
Источник: Псковская Лента Новостей
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