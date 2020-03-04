Общество

Уголовные дела возбуждены в отношении жителей Порховского района и Печор по фактам фиктивной регистрации иностранцев

В Печорах и Порховском районе установлены лица, подозреваемые в фиктивной постановке на миграционный учет иностранцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся сведениям, не работающая жительница Порховского района 1964 года рождения в январе текущего года в доме в деревне Теребушино Порховского района осуществила фиктивную постановку на миграционный учет трех граждан Республики Таджикистан. Женщина дала признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело.

А в городе Печоры в доме по улице Гвардейской 29-летняя местная жительница осуществила фиктивную регистрацию гражданки Республики Беларусь. Возбуждено уголовное дело.

В связи с этим полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния.