Общество

Нетрезвых водителей-рецидивистов остановили полицейские в Опочке и Порхове

Полиция в Опочке и Порхове установила нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Так, в городе Опочке днем 4 марта у дома по улице Коммунальной полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ-21074. Выяснилось, что за рулем легковушки находился 30-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером того же дня в городе Порхове по улице Крестьянской на машине ВАЗ-2109 следовал 43-летний житель района, который тоже пребывал нетрезвом виде.

По данным фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.