Общество

Победители Всемирной школьной олимпиады поедут на Парад Победы в Москву

Школьники, которые получат самые высокие баллы по итогам Всемирной школьной олимпиады «Великая Победа», будут присутствовать на юбилейном Параде Победы 9 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия, финалисты посетят репетицию Парада Победы на Красной площади и знаковые места столицы, а также примут участие в культурной программе 7 мая. Международная олимпиада посвящена Великой Отечественной войне и проводится при поддержке министерства просвещения РФ, партнеры – Российское военно-историческое общество (РВИО), НИИ военной истории Военной академии Генерального штаба ВС РФ, Музей Победы, информационный партнер – корпорация «Российский учебник».

Главная цель олимпиады – привлечение внимания молодого поколения к значимым для нашей страны историческим событиям 1941 – 1945 годов. Свои знания смогут проверить дети и подростки в возрасте от 10 до 16 лет со всего мира. Для участия в первом заочном туре необходимо зарегистрироваться до 7 марта на сайте victory.may9.ru. Второй онлайн-тур тестирования стартует 11 марта.

Олимпиада рассчитана на русскоязычную аудиторию и состоит из двух направлений: главный тест «Я знаю! Я помню!» и творческие конкурсы. Задания теста разработаны учеными-историками РВИО и НИИ военной истории Военной академии Генерального штаба ВС РФ и сгруппированы по различным уровням сложности. В рамках творческих конкурсов школьникам предстоит создать тематический рисунок и подготовить рассказ об одном из полководцев Великой Отечественной войны.