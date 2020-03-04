Общество

Михаил Ведерников призвал строителей детсада и школы в Великих Луках активизировать работу, не теряя в качестве

Вопросы строительства учреждений образования Великих Лук обсуждены на совещании у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в заседании, которое прошло накануне, приняли участие первый заместитель губернатора Вера Емельянова, вице-губернатор Василий Осипов, представители профильных региональных Комитетов, власти города и подрядных организаций.

Речь зашла о наиболее острых вопросах строительства новой образовательной школы на 800 мест на ул. Заслонова, которая возводится в рамках национального проекта «Образование», и детского сада на 140 мест на ул. Первомайской по нацпроекту «Демография».

В первую очередь, участники совещания обсудили ситуацию, которая сложилась с практически полностью построенным зданием детского сада, на конструктивных элементах которого появились трещины. Глава региона обратил внимание, что по этому объекту почти 10 млн рублей область вынуждена вернуть в федеральный бюджет. «Эти средства мы с вас взыщем в судебном порядке, с пени и моральной компенсацией», - сказал Михаил Ведерников, обращаясь к подрядчику.

На заседании были рассмотрены наиболее оптимальные варианты, которые позволят ввести здание в эксплуатацию. В настоящее время принято решение о необходимости специализированного укрепления грунтов основания. Проект усиления грунтового основания (стабилизации) разработан. На его осуществление, по оценке специалистов, требуется около 2-х недель.

Губернатор потребовал, чтобы перед началом работ данный проект прошел государственную экспертизу, что позволит полностью убедиться в том, что принятых мер будет достаточно для укрепления основания здания. Свое заключение, заметил Михаил Ведерников, должны дать и специалисты Управления капитального строительства. Только после проведения всего комплекса работ по стабилизации грунта можно говорить о вводе здания в эксплуатацию.

Еще один проблемный вопрос, который был рассмотрен участниками совещания, - строительство новой великолукской школы с бассейном. В настоящее время подрядная организация ведет устройство основания, монтаж ленточного фундамента. На объекте наблюдается отставание от графика. Подрядчик объяснил, что в процессе разработки котлована вскрылись слабые грунты, и в настоящее время основные усилия организации направлены на их замену и послойное уплотнение.

Губернатор поинтересовался, достаточно ли техники и рабочих на объекте. Представитель подрядной организации заверил, что специализированной техники - в избытке. И после подготовки основания число строителей будет увеличено, при необходимости сюда будут перенаправлены рабочие и с других площадок.

Участники совещания обсудили различные технические аспекты возведения объекта. Михаил Ведерников поручил сформировать перечень проблемных вопросов, которые необходимо решить в оперативном порядке.

По решению губернатора должны быть разработаны «дорожные карты», где будут прописаны ответственные лица и конкретные сроки осуществления различных этапов строительства. «Они должны выполняться день в день. Нам необходимо использовать все возможности и ресурсы. Я максимальное содействие готов оказать, но объекты должны быть сданы в установленные сроки», - заметил Михаил Ведерников. Губернатор также поручил председателю комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергею Грахову в режиме реального времени в рабочем порядке отрабатывать все острые вопросы, возникающие при возведении этих объектов, анализировать, оказывать необходимую поддержку во взаимодействии подрядной организации с Управлением капитального строительства и другими профильными ведомствами.