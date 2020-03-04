Общество

Кандидатура Наталии Соколовой направлена на согласование уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка

Предложение губернатора Михаила Ведерникова о назначении на должность уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Наталии Соколовой поступило в региональный парламент. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов, в соответствии с требованием законодательства председатель регионального парламента Александр Котов направил информацию о кандидате уполномоченному при президенте Российской Федерации по правам ребенка для согласования.

Детский омбудсмен назначается на должность и освобождается от нее Псковским областным Собранием депутатов. 28 апреля 2015 года в ходе 41-й сессии регионального парламента кандидатуру Наталии Соколовой в ходе тайного голосования поддержал 31 парламентарий. Пятилетний срок полномочий, установленный законом, истекает в 2020 году.

Деятельность омбудсмена регулируется областным законом «Об уполномоченном по правам человека в Псковской области», принятым 30 декабря 2009 года. Им может быть назначен гражданин Российской Федерации не моложе тридцати лет, обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее образование и опыт работы по реализации и защите прав и законных интересов детей, восстановлению нарушенных прав и законных интересов детей либо опыт правозащитной деятельности. Предложить кандидатуру на эту должность может любой субъект права законодательной инициативы не ранее 90 и не позднее 60 дней до окончания срока полномочий действующего уполномоченного.

Добавим также, что одно и то же лицо не может быть назначено на должность уполномоченного более чем на два срока подряд. С 2010 по 2015 год права и законные интересы детей в регионе защищал Дмитрий Шахов, решением областного Собрания депутатов продолживший правозащитную деятельность в должности уполномоченным по правам человека в Псковской области.