Общество

Коллекторы назвали основные причины просрочки россиян по кредитам

Основной причиной заложенности россиян по кредитам являются финансовые трудности. На это ссылается порядка 58% заемщиков. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

В среднем каждый четвертый россиянин испытывает трудности с погашением обязательств по кредиту. Среди основных причин просрочки - падение уровня доходов (30%), невозможность справиться со своей кредитной нагрузкой (20%), потеря работы (18%), недостаток свободных средств из-за роста цен (17%). Нередко причинами долга становятся неумение грамотно распланировать свои финансы, а также семейные обстоятельства.

Есть и те, кто не хотят платить по кредиту, так как не согласны с суммой долга. Таковых насчитывается 9%. Еще 6% допускают просрочку по платежам из-за того, что не поняли условия и не знают, как внести платеж. Около 5% заемщиков эксперты относят к мошенникам, которые взяли ссуду и не планировали ее погашать.

При этом каждый десятый россиянин готов оплатить просроченную задолженность только после соответствующего решения суда. Однако тяжбы - процесс не быстрый. Возврат долгов начинается примерно через 9-12 месяцев после решения суда, а вернуть удается лишь 14% от задолженности.

По словам Мехтиева, избежать общения с сотрудниками коллекторских агентств россиянам позволит лишь своевременная и полная оплата долгов.

«Но если возникли проблемы, рассматривайте коллектора как консультанта, с которым можно и нужно обсудить, как выйти из ситуации неплатежей. Диалог всегда лучше, чем глухая самоизоляция - ведь долги не исчезнут сами по себе», - рекомендует Эльман Мехтиев.

По данным Центробанка РФ, банковский портфель выданных россиянам кредитов за январь 2020 года вырос на 0,8% и составил 17,6 триллиона рублей. Доля ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней в общем объеме займов за месяц выросла на 0,1 процентного пункта - до 4,6%. В работе коллекторских агентств сегодня находится 7 миллионов кредитов на сумму более триллиона рублей.