Псковский Детский фонд начинает реализацию проекта «Щедрый склад»

Псковское областное отделение Российского детского фонда начинает реализацию социального проекта «Щедрый склад», который выиграл грант президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском детском фонде, основная цель проекта - создание условий для улучшения качества жизни детей из малообеспеченных семей и детей-инвалидов Псковской области. Проект продлится с марта 2020 года по февраль 2021 года включительно.
В Детском фонде с 1988 года действует программа «Экстренная социальная помощь», в рамках которой оказывается вещевая и продуктовая помощь малообеспеченным семьям с детьми. Благотворительный проект «Щедрый склад» позволит расширить деятельность по оказанию разносторонней поддержки нуждающимся семьям с детьми, организовывать дополнительные акции и мероприятия. К примеру, запланированы мероприятия, направленных на сбор вещевой помощи для детей от 0 до 18 лет; проведение акций «Автоволонтер» и «Вторая жизнь вещам», выездные мероприятия в отдалённые сёла и деревни с целью оказания вещевой помощи и проведения консультаций, лекций и семинаров; проведение вечеринок по обмену одеждой «Меняй-помогай».
Кроме этого, в рамках проекта преобразится вещевой склад Детского фонда: будет закуплено новое оборудование и оснащена зона выдачи вещевой помощи. Это поможет сократить время оказания вещевой помощи семьям и увеличит количество подобранной помощи в день.
Также будет вестись работа по информационному оповещению населения региона о службах помощи и пунктах приёма детских и подростковых вещей.
Таким образом, проект позволит с одной стороны, увеличить количество благополучателей вещевой помощи, а, с другой стороны, - улучшить доступность и качество оказания помощи. «Мы очень рады, что Фонд президентских грантов поддержал наш проект! Проект актуален, с его помощью мы сможем вовремя обеспечить доставку вещевой помощи семьям, привлечь новых помощников и единомышленников.» - отметил председатель Псковского областного отделения Российского детского фонда Юрий Сорокин.