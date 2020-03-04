Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ведущие эфира - главный редактор радиостанции Максим Костиков, публицист Константин Калиниченко и главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко — будут говорить о поправках к Конституции РФ. Напомним, президент страны Владимир Путин внес свои предложения в Госдуму. Также ведущие обсудят недавнее высказывание президента о положительном вкладе несистемной оппозиции в жизнь страны.

Звоните по телефону прямого эфира 56-73-72 и высказывайте мнение по обсуждаемым темам.