Общество

За 25 лет поисковиками «Следа Пантеры» подняты останки более 19 тысяч советских солдат

За четверть века существования Псковской областной военно-патриотической поисковой организации «След Пантеры» поисковиками было поднято и перезахоронено более 19 тысяч солдат советской армии, которые отдали свои жизни на территории Псковской области. Об этом сообщил руководитель организации Геннадий Корольков сегодня, 5 марта, на пресс-конференции, посвященной новому поисковому сезону.

«Поисковая организация «След Пантеры» в прошлом году отметила 25-летие. Планов у нас громадье, мы их претворяем в жизнь, реализовываем», - отметил Корольков.

Он рассказал, что поисковики принимают активное участие в памятных мероприятиях, проводимых в Псковской области.

К примеру, на станции в деревне Моглино было обнаружено захоронение времен Великой Отечественной войны. Как известно, в начале 1940 годов в Моглино немецко-фашистские захватчики уничтожали там местное население.

В рамках проекта «Без срока давности» там будет проводиться эксгумация.

Кроме того, Геннадий Корольков сообщил, что с 25 апреля по 8 мая пройдет международная акция «Вахта памяти» на территории Себежского района в деревне Александрово.

По словам Королькова, в Псковский регион прибудут коллеги из Казахстана, Челябинска, Ямало- Ненецкого автономного округа и многих других регионов России. Всего же в мероприятии примут участие около 400 человек.