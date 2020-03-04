Общество

В Невельском районе поисковики обнаружили обломки советского самолета и останки пилота

Поисковым отрядом «Гвоздика» в Невельском районе в настоящий момент идут работы по подъему фрагментов самолета и останков экипажа, крушение которого произошло в 1943 году. Об этом сообщил руководитель Псковской областной военно-патриотической поисковой организации «След Пантеры» Геннадий Корольков сегодня, 5 марта, на пресс-конференции, посвященной новому поисковому сезону.

«Часть фрагментов самолета уже поднята, установлен экипаж», - подчеркнул поисковик и добавил, что работа все еще продолжается.

В ходе беседы Геннадий Корольков отметил, что в поисковом деле важное значение имеет грантовая поддержка.

«За гранты мы приобретаем поисковое оборудование, в том числе металлодетекторы», - отметил он.

По его словам, оборудование дорогостоящее, некоторая необходимая техника по стоимости достигает около 60 тысяч рублей. Геннадий Корольков отметил, что не так давно поисковой организацией «След Пантеры» были приобретены резиновые лодки с мотором для поиска в озерах Псковской области техники, потерпевшей крушение в годы войны.