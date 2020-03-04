Общество

Синоптики порекомендовали псковичкам обувать резиновые сапоги и брать зонт на праздничные свидания

В гидрометцентре порекомендовали псковичкам обувать резиновые сапоги и брать зонт на праздничные свидания, так как сухой и солнечной погоды на 8 марта не предвидится. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказала руководитель псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

В праздничные выходные температура воздуха будет колебаться от +1 до +6 градусов, ветер ожидается преимущественно южных направлений.

«Мы прогнозируем погоду с прояснениями, возможен небольшой дождь. Это не совсем типичная погода для марта, должно быть немного холоднее. Тепло к нам пришло, а солнышко пока задержалось», - заявила Тала Нещадимова.