Общество

Работник предприятия слепых «Нива» пожаловался на низкую оплату труда

Жалоба на низкую оплату труда в ООО «Предприятие слепых «Нива» появилась на сайте губернатора Псковской области.

«Помогите, пожалуйста, разобраться и поддержать нас. Люди со статусом "инвалид", работающие там, сейчас многие без работы. Платят очень мало, в кассе, на руки, и только за фактически сделанную работу. Само предприятие сдает площади в аренду. Есть опасение, что предприятие закроется, и инвалиды останутся без работы», - написал Дмитрий Шаронов.

В ответ на это обращение председатель регионального комитета по труду и занятости Сергей Аржаников сообщил, что «в соответствии со статьей 133 Трудового кодекса РФ месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда». С 1 января минимальный размер оплаты труда установлен в сумме 12 тысяч 130 рублей в месяц, уточнил он и далее разместил ответ гендиректора ООО «Предприятие слепых «Нива» Эдуарда Шустрова.

В нем говорится, что организациям с численностью инвалидов свыше 50% из областного бюджета предоставляется субсидии на возмещение затрат по оплате труда инвалидов. В 2019 году ООО «ПС «Нива» на возмещение затрат по оплате труда инвалидов была перечислена субсидия в объеме 1 512,3 тыс. рублей, в 2020-м заключено соответствующее соглашение.

Кроме того, ООО «ПС «Нива» может принять участие в мероприятиях по сопровождению инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействию в последующем трудоустройстве с целью их интеграции в общество, отмечается в сообщении.

«Размер возмещения затрат на наставничество в процессе трудоустройства и адаптации на рабочем месте инвалида молодого возраста равен величине минимального размера оплаты труда, установленного на 1 января 2019 года, с учетом суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (за средний период наставничества, равный 3 месяцам)», - написал Эдуард Шустров.

Он также добавил, что размер возмещения работодателю затрат на оборудование (оснащение) рабочего места для трудоустройства инвалида молодого возраста - не более 90 тысяч 400 рублей на одно рабочее место.