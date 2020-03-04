Общество

Более 3 тысяч солдат, павших в боях во время войны, не увековечены в Великолукском районе

Ежедневно порядка 10 - 15 запросов приходят на электронную почту Псковской областной военно-патриотической поисковой организации «След пантеры» с просьбой найти пропавших во время войны родственников.

Об этом сообщил руководитель организации Геннадий Корольков сегодня, 5 марта, на пресс-конференции, посвященной новому поисковому сезону. Он добавил, что письма с просьбами приходят из различных уголков России.

Кроме того, в ходе беседы Корольков отметил, что далеко не все воины увековечены правильно — множество ошибок в фамилиях, именах, отчествах. «В военкомате данные тоже разнятся», - подчеркнул он и заявил, что в Псковской области нет ни одного правильного захоронения павших воинов.

Геннадий Корольков подчеркнул, что на сегодняшний день значится колоссальное количество не увековеченных солдат, павших в боях на территории региона. К примеру, более 1000 бойцов не увековечено в псковской деревне Ершово, около 3000 в Великолукском районе.