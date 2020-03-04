Общество

Росгвардейцы задержали молодого человека, подозреваемого в хищении из магазина

В Пскове, 4 марта около 16 часов, экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о том, что в охраняемом объекте, магазине на улице Народная, сработала кнопка тревожной сигнализации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия. Продавцы пояснили, что в магазине находится гражданин, который 29 февраля похитил из торгового зала продукты питания.

Подозреваемый был задержан и для дальнейшего разбирательства передан сотрудникам полиции.