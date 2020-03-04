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Общество

Более 660 бойцов, павших в годы войны на территории Псковской области, перезахоронено поисковиками в 2019 году

05.03.2020 13:51|ПсковКомментариев: 0

Более 660 бойцов, павших в годы Великой Отечественной войны на территории Псковской области, поднято и перезахоронено поисковиками в 2019 году. Об этом сообщил руководитель Псковской областной военно-патриотической поисковой организации «След Пантеры» Геннадий Корольков сегодня, 5 марта, на пресс-конференции, посвященной новому поисковому сезону.

Кроме того, в ходе беседы он отметил, что 27 поисковых отрядов работают в Псковской области. «Отряды есть в каждом районе, кроме Бежаницкого, Дновского и Усвятского», - отметил Корольков.

По его словам, в Пскове ведут поисковую деятельность 7 отрядов, центральным из которых является «Обелиск». Основную массу отрядов составляет молодежь - школьники, студенты.

К примеру, Геннадий Корольков рассказал, что в Гдове действует молодежный поисковый отряд из 15 человек, куда входят старшие школьники от 14 лет и старше, а в Дедовичах создан и работает поисковый отряд при местной школе, где значится порядка 20 человек.

Геннадий Корольков отметил, что в ряды поисковиков принимают с 14 лет, так как по закону именно с этого возраста можно допускать к эксгумации тел погибших солдат.

Источник: Псковская Лента Новостей
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