Общество

За дискриминацию инвалидов введут штрафы до 500 тысяч рублей

Госдума приняла закон о штрафах за отказ инвалидам и пожилым в доступе к услугам. Согласно ему, за отказ потребителю в предоставлении товаров, выполнении работ, оказании услуг или в доступе к товарам, работам и услугам по причинам, связанным с состоянием его здоровья или возрастом, будут штрафовать на сумму от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, сообщает «Парламентская газета».

Правительственная инициатива устанавливает штрафы за недопуск инвалидов в торговые центры, кафе и театры или за отказ в доступе к товарам по причинам, связанным с состоянием здоровья либо возрастом, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.

Поправки вносятся в статью 14.8 («Нарушение иных прав потребителей») Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). При этом отдельно уточняется, что в случае отказа нескольким потребителям одновременно и в случае неоднократного отказа административная ответственность будет наступать за каждый случай отказа в отдельности.

Ответственность за указанные деяния не будет распространяться на законодательно зафиксированные случаи, в которых такое ограничение может применяться. Например, при перевозке пассажиров авиатранспортом, ограничении при доступе к управлению транспортными средствами и к аттракционам.

Как отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, инициатива была подготовлена в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. «Недопустимо, когда человека на инвалидной коляске или родителей с ребёнком с особенностями развития не пустили в публичное место только потому, что они не нравятся охраннику магазина или не соответствуют имиджу ресторана», - сказал председатель Госдумы.

Спикер констатировал, что такие случаи нередки. Ежегодно Роспотребнадзор получает более 20 тысяч жалоб от людей, которые столкнулись с подобным отношением. «На тех, кто позволяет себе такое отношение к людям, не всегда влияет общественное осуждение, а денежное наказание будет более результативным инструментом защиты людей, чьи права были нарушены», - подчеркнул Володин.



