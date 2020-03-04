Общество

Псковский облсовпроф: Постановление администрации области об оплате учителям работы на ЕГЭ и ОГЭ до сих пор не опубликовано

Комитет по образованию Псковской области обещает опубликовать постановление администрации области от 20.12.2019 № 453 «Об утверждении Положений об установлении размера, условий и порядка выплаты работникам за работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Псковской области» и разместить его в системе «Консультант плюс», но только после принятия дополнительного нормативного правового акта Псковской области - закона о наделении органов местного самоуправления Псковской области отдельными государственными полномочиями по выплатам за работу по организации и проведению ЕГЭ и ОГЭ. Это следует из ответа и.о. председателя комитета Геннадия Барышникова на запрос депутата Псковского областного Собрания, председателя Псковского облсовпрофа Ульяны Михайловой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Напомним, что запрос в комитет по образованию Псковской области был направлен в начале февраля 2020 года. Лидер псковских профсоюзов просила разъяснить — по какой причине постановление, созданное через полгода после окончания ЕГЭ и ОГЭ, до сих пор не обнародовано. Ульяна Михайлова также просила сообщить о сроках разработки и публикации документов, устанавливающих размер, условия и порядок выплаты работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Псковской области в 2020 году. В ответе и.о. председателя комитета по образованию сообщается, что неопубликованное постановление будет действовать и в 2020 году.

«Мы крайне удивлены таким беспечным подходом должностных лиц администрации Псковской области к обнародованию документов, содержанием которых являются вопросы оплаты труда педагогических работников. В других субъектах Федерации постановления и положения о размере, условиях и порядке выплат педагогам за работу на ЕГЭ и ОГЭ были разработаны и опубликованы до начала экзаменационного периода. Работники, принимающие решение об участии в организации и проведении государственной итоговой аттестации, заранее знали размер выплат за определенный объем предстоящих работ. Но в Псковской области эти расчеты и содержащие их документы остаются недоступными для широкого круга педагогических работников и даже для депутата Псковского областного Собрания депутатов. Мы рады, что затребованные нами документы об оплате труда педагогов, занятых на ЕГЭ и ОГЭ, обсуждались 28 февраля 2020 года на заседании отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с участием представителей профсоюза работников образования Псковской области, но где же сам документ, подлежащий обязательному опубликованию, и о содержании которого должен знать каждый педагог Псковской области? Напомню, что постановления администрации Псковской области подлежат обязательному публикованию. В связи с отсутствием публикации постановления администрации области от 20.12.2019 № 453 «Об утверждении Положений об установлении размера, условий и порядка выплаты работникам за работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Псковской области» мы намерены обратиться в прокуратуру», - прокомментировала ситуацию Ульяна Михайлова.