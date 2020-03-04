Общество

Андрей Козлов о 6-й роте: Эти ребята показали всему миру, что с Россией воевать бесполезно

«Эти ребята своим подвигом показали всему миру, что с Россией воевать бесполезно», - отметил депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов на церемонии открытия бюстов Героя России Дмитрия Григорьева и награжденного Орденом мужества Алексея Воробьева, погибших 1 марта 2000 года в бою с боевиками в Аргунском ущелье.

Напомним, церемония состоялась 4 марта в Новосокольниках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, в ней участвовали родственники героев, депутат областного Собрания Андрей Козлов, глава Новосокольнического района Виталий Соловьев, представили местной администрации, юнармейцы, местные жители.

Начало памятного мероприятия ознаменовал колокольный звон. Почетное право открыть бюсты погибших десантников предоставили матери Алексея Воробьева – Вере Воробьевой и сестре Дмитрия Григорьева – Наталье Ковалевич.

«Такие ребята, как шестая рота, есть продолжение российского государства, - обратился к участникам митинга глава района Виталий Соловьев. - Мы запомним героев, которые отдали свои жизни, чтобы предотвратить развал государства, чтобы сохранить целостность России. Мы выражаем огромную благодарность родителям, которые воспитали настоящих патриотов своей Родины. Для нас они герои, а для родителей – прежде всего, дети. Дети, которые пожертвовали своими жизнями ради своей страны и своих соотечественников. Они погибли, чтобы мы жили, и наша с вами задача сделать так, чтобы на российское государство никогда больше не приходила война. Светлая память нашим героическим землякам», - сказал Виталий Соловьев.

Сестра Героя России Дмитрия Григорьева Наталья Ковалевич поблагодарила земляков за память о героях: «Мой братик и Алёша Воробьев погибли в один день – 1 марта 2000 года. Это был самый ужасный и страшный день, но никто из них не отступил, не струсил, не предал своих товарищей. Они отдали свои жизни ради своей Отчизны и ради нас с вами. Именно в этом, не на словах, а на деле, проявилась их любовь к своей Родине и своим ближним. Сегодня сюда пришло очень много людей – спасибо, что помните, потому что подвиг наших ребят нельзя забывать. Мы должны передавать память о нём из поколения в поколение».

Депутат областного Собрания Андрей Козлов был лично знаком с бойцами легендарной шестой роты: «Эти ребята – моего поколения, были чуть помладше меня. Многих знал лично как простых и хороших пацанов. С Дмитрием Григорьевым учились в одной школе, вместе занимались спортом. В армии служили в одно время. Я призвался в декабре 1999 года в спецназ и в марте должен был ехать в Чечню в Моздок – уже и рапорт был, и приказ подписан».

Как признался Андрей Козлов, гибель бойцов шестой роты изменила и его личную судьбу. «21 февраля 2000 года мы узнали, что погибли бойцы разведывательной бригады специального назначения. Я был в роте почетного караула – мы ездили по области, хоронили наших ребят. А вскоре пришла ещё одна страшная весть и новые гробы – в бою под Улус-Кертом погибла шестая рота. Из-за массовой гибели десантников было принято решение командования: ни одного «срочника» в Чечне быть не должно. Получилось так, что благодаря этим ребятам я не попал на чеченскую войну», - рассказал Андрей Козлов.

«Когда хоронили боевых товарищей, были боль и скорбь, а уже потом пришло понимание, что эти ребята наравне с участниками Великой Отечественной войны ценой собственных жизней отстояли независимость нашей страны и защитили граждан России, защитили наших детей от терроризма. Благодаря им, и моя жизнь в том числе, сохранена, благодаря им я сейчас живу и работаю. А еще эти ребята своим подвигом показали всему миру, что с Россией воевать бесполезно», - отметил Андрей Козлов.

Память героев-земляков новосокольничане почтили минутой молчания. В их честь прозвучал оружейный салют, а затем под колокольный звон в небо запустили воздушные шары. Настоятель Свято-Никольского храма протоиерей Иоанн Ильницкий отслужил литию по погибшим десантникам.

Добавим, бюсты героев устанавливаются в населенных пунктах, где родились и выросли погибшие военнослужащие 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии. На территории Псковской области будет установлено 20 таких памятных знаков.