Общество

Проверять готовность к отопительному сезону будут тщательнее

Представители единой теплоснабжающей организации будут участвовать в работе комиссий по проверке готовности к отопительному сезону. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем чтении, сообщает «Парламентская газета».

Сегодня анализом подготовки теплоснабжающих организаций, теплосетевых компаний и потребителей к отопительному сезону занимаются только органы местного самоуправления. При этом в штате администраций муниципалитетов далеко не всегда есть специалисты, достаточно квалифицированные для грамотной проверки теплоснабжения. И это чревато нарушением режима теплоснабжения и авариями, которые в период зимних морозов могут иметь самые серьезные последствия.

Понимая это, депутаты от «Единой России», в том числе Виктор Кидяев, Сергей Есяков, Виктор Казаков и Елена Панина, предложили включить в муниципальные комиссии профессиональных, разбирающихся в технологии специалистов - представителей единой теплоснабжающей организации, с которой заключены договор теплоснабжения, договор поставки тепловой энергии или договор оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя.