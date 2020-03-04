Общество

Региональный Росреестр: заказ выписки поможет минимизировать риски при сделках с имуществом

Сделки с недвижимым имуществом — сложное и ответственное дело, которое требует не только финансовых средств, но и знание гражданского, жилищного, налогового законодательства для правильной подготовки всех необходимых документов.

В связи с часто поступающими вопросами о доступности информации в режиме онлайн, о том обязательно ли заказывать выписку из Единого государственного реестра недвижимого имущества (далее - ЕГРН) при сделках, об отсутствии объекта недвижимости на публичной кадастровой карте рассказали в Управлении Росреестра по Псковской области.

Итак, публичная кадастровая карта» (ПКК) - онлайн-площадка на официальном сайте Росреестра, на которой собрана информация об объектах недвижимости России. Она призвана облегчить россиянам, и псковичам, в том числе, получение сведений о земельных участках, зданиях, сооружениях. К сведению, публичная кадастровая карта находится только на официальном сайте Росреестра по адресу: http://pkk5.rosreestr.ru/.

Иногда, объект недвижимости не отображается на публичной кадастровой карте. Это может происходить по нескольким причинам, например:

-объект недвижимого имущества не был поставлен на государственный кадастровый учет в установленном законом порядке

- у объекта недвижимого имущества отсутствуют четко установленные границы (в частности, координаты земельного участка, определены в системе координат, отличающейся от используемой в настоящее время для ведения ЕГРН).

Информация об участках и расположенных на них объектах может изменяться, уточняться и должно пройти время, чтобы эта информация отразилась в публичном доступе. Кроме того информация содержащаяся в ней носит справочный характер.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) – единственный документ, подтверждающий право собственности на объект недвижимости. Выписка – источник достоверной и объективной информации о недвижимости, сведения о которой содержатся в едином государственном реестре недвижимости.

Чаще всего выписки из реестра недвижимости используются для подтверждения права собственности при проведении сделок с недвижимостью, для определения налоговых обязательств владельца недвижимости, при открытии наследства, оспаривания сделок в судебном порядке, для использования объекта в качестве залога, при подготовке процедуры дарения или оформлении завещания и т.д. Иными словами, сведения из ЕГРН могут понадобиться в различных ситуациях, если они касаются объектов недвижимого имущества.

Следовательно, чтобы обезопасить потенциальных участников сделки от возможных рисков и негативных последствий «опасных» сделок достаточно заказать и получить выписку об интересующем объекте недвижимости из Единого государственного реестра недвижимости.