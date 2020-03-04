Общество

Прошедшая зима в России стала самой теплой в истории

За всю историю метеонаблюдений, которые ведутся в России 140 лет, зима 2019-2020 годов была самой теплой. Об этом на пресс-конференции рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает «Российская газета».

До этого, по словам синоптика, самой теплой считалась зима 2015-2016 годов. Нынешняя же превзошла ее на 1,3 градуса. Вильфанд признается, что он лично не помнит, чтобы за целую зиму практически не было морозов.

Вильфанд отметил, что еще теплее зима была в Европе, а в США и Китае - третьей по показателю средней температуры.

Ранее сообщалось, что в Москве за зиму было зафиксировано 11 температурных рекордов. В центральном регионе погода может прогреться уже до плюс 10 градусов.