Общество

Псковские школьники побывали на экскурсии в Лабораторном центре профсоюзного экологического контроля

Учащиеся одного из четвертых классов школы № 23 г. Пскова в рамках областной экологической акции «Твой след на Земле» побывали на экскурсии в Лабораторном центре профсоюзного экологического контроля Псковского облсовпрофа. Экскурсия состоялась по инициативе сектора экологической информации отдела гуманитарной литературы Псковской областной универсальной научной библиотеки, на которую охотно откликнулись специалисты профсоюзного Лабораторного центра. Школьники побывали в самой лаборатории, где кандидат химических наук Лариса Никольская познакомила их с оборудованием для проведения химического анализа воды, узнали о том, как проводятся исследования воды и о влиянии различных примесей на ее качество, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

В учебном классе заведующий Лабораторным центром профсоюзного экологического контроля Дмитрий Андреев провел для них игровое занятие, нацеленное на осознание необходимости защиты водных ресурсов. Дети отгадывали загадки по теме «Водоёмы», знакомились с «водными» рекордами, выяснив, например, какая река - самая длинная в мире и какое озеро - самое глубокое. Также они поиграли в игру «Вода - не вода», участвовали в конкурсе «Знаете ли вы», обсудили тему «Вода и здоровье» и экологические проблемы водных ресурсов.

«Мы получили большое удовольствие от общения с нашими гостями: дети продемонстрировали неподдельный интерес к вопросам защиты водных ресурсов, видно, что экологические проблемы их по-настоящему волнуют. Мы благодарим среднюю школу № 23 и Псковскую областную библиотеку за сотрудничество, будем рады новым экскурсантам», - отметил Дмитрий Андреев.