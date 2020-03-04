Общество

Ветеринары рассказали, как проверить питомца на коронавирус

С просьбой проверить животных на китайский коронавирус COVID-19 атакуют ветклиники москвичи. И некоторые айболиты решили удовлетворить спрос, наплевав на медицинскую этику.

Как рассказал «МК» директор столичной сети ветлечебниц Дмитрий Федосеев, москвичей напугали сообщения СМИ о том, что в Гонконге шпиц заразился коронавирусом от хозяина. После этого клиники стали получать десятки звонков с вопросами, как распознать новый вирус у своих питомцев, защитить животное и предотвратить передачу заболевания хозяину.

— Чаще звонят просто спросить, но, бывает, просят проверить котов и собак на китайский коронавирус, — говорит Федосеев. — Проблема в том, что у котов и собак есть свой коронавирус, он давно известен и летален, но с китайским они просто тезки. Мы отвечаем, что науке пока неизвестны случаи передачи COVID-19 от животных людям и наоборот, а никаких прививок и препаратов, предотвращающих заражение животного даже привычным коронавирусом, нет. Максимум, что можно сделать, — сдать анализы на «старый» вирус. Проверить питомца на его китайский аналог пока невозможно.

К счастью, далеко не все ветклиники начали зарабатывать на страхах горожан: из всех лечебниц, которые удалось обзвонить корреспонденту «МК», проверить животное на новый вирус предложили только в одной. Комплект анализов обойдется в 1200 рублей — и это банальное мошенничество.