Общество

Организованная Молодежным парламентом фотовыставка «Женщины в войне» открылась в Пскове

В год 75-летия Победы и в преддверии Международного женского дня Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов организовал фотовыставку «Женщины в войне». Фотографии уроженок Псковской области, удостоенных звания Героя Советского Союза, размещены в псковской библиотеке «Родник».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания, на открытие фотовыставки пригласили ветеранов – бывших малолетних узниц фашистских концлагерей и молодёжь: студентов исторического факультета ПсковГУ, Псковского колледжа искусств и курсантов псковского филиала Академии ФСИН России.

С приветственным словом к ним обратился вице-спикер регионального парламента Юрий Сорокин. «Все мы знаем, какой невероятно дорогой ценой нам досталась Победа. Невыносимо тяжелый груз лежал на плечах женщин: они воевали во всех родах войск, сражались в партизанском подполье, ухаживали за раненными в госпиталях, работали в тылу и при этом занимались воспитанием детей. Приведу личный пример: мой дед погиб под Сталинградом в 1943 году, а бабушка одна поднимала пятерых детей, работая на Урале на заводе, где делали патроны для фронта. Это судьба только одного человека, а таких женских историй по всей стране – миллионы. Мы должны гордиться нашими женщинами», - сказал депутат.

Председатель Молодежного парламента Юлия Лысова рассказала, что проект «Женщины в войне» является частью федерального проекта «Большая история», который реализуется под эгидой Молодежного парламента при Государственной Думе РФ. По ее словам, разыскать фотографии и информацию о женщинах-героях оказалось нелегкой задачей.

«Женщин-героев, которые отмечены высшими государственными наградами, у нас в регионе не так много – шесть человек. Большинство их них награждены, к сожалению, посмертно. Найти информацию о них было непросто. Например, уроженка Опочецкого района Раиса Гаврилова была разведчицей, поэтому в документах её фотографий нет. Мы узнали, что жива её сестра, и попросили местных жителей сходить к ней. Фотография Раисы Гавриловой, которая представлена на выставке, передана нам из личного семейного альбома», - рассказала Юлия Лысова.

На открытии вставки своими воспоминаниями о войне поделились бывшие малолетние узницы, старшей из которых исполнилось 92 года. Женщины рассказали о тяготах и лишениях, которые они испытали, находясь на оккупированной территории и в фашистском плену. Ветераны призвали молодежь знать и помнить правдивую историю своей страны: «Обидно видеть и слышать, как в соседних странах сносят памятники нашим героям, пытаются принизить вклад нашей страны в победу в войне. Как живые свидетели истории, мы говорим вам: знайте, что советская армия – это армия-освободитель, спасшая мир от фашизма».

Также на открытии фотовыставки выступила руководитель регионального отделения «Союза женщин России» Наталья Никифорова. Она подарила библиотеке брошюру «Женское лицо Победы», рассказывающую о легендарной летчице Валентине Гризодубовой.

В неформальной обстановке студенты пообщались с ветеранами, задали им вопросы и предложили пожилым людям свою помощь, для чего обменялись телефонами.

В библиотеке «Родник» фотовыставка «Женщины в войне» будет открыта ближайшие две недели. Затем члены Молодежного парламента планируют провести выставку в тех муниципалитетах, откуда родом женщины-герои. Выставку смогут увидеть жители Дновского, Плюсского, Островского, Опочецкого и Пушкиногорского районов.