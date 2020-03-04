Общество

Синоптики пообещали россиянам «малиновое» лето

В нынешнем году россиян ждет «малиновое» лето, поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму. Такой прогноз в беседе с «Газетой.Ru» сделал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Лето получается очень классное. Я обозвал его “малиновым”, потому что окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины. Это будет зона идеального климатического комфорта. Лето 2020 года - самое идеальное для здоровья людей», - сказал он.

Синоптик добавил, что аномально теплая погода будет наблюдаться и на протяжении всей весны.

«Температура в марте у нас выше на три-шесть градусов, в апреле будет на два-три, а в мае - на один-два. То есть аномалия уменьшается, но холода больше не будет», - пояснил Тишковец.

По его словам, в марте москвичей ждут сразу три температурных рекорда. В Международный женский день столбики термометров достигнут отметки в +11°C.

«Очень высокий температурный фон - никогда такого не было в начале марта. Это самое теплое начало весны в истории. Сегодня-завтра мы окончательно потеряем снежный покров», — заключил он.