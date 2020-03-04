Общество

Обследование на инвалидность: как бесплатное становится платным

Легким движением руки бесплатная медицина превращается... превращается бесплатная медицина... в элегантное платное обследование. Простите, но это уже не маленькая техническая неувязка, а постоянная практика, заложниками которой стали многие жители Псковской области - дети, пожилые, ветераны...

Почему они вынуждены платить за то, что законом гарантируется им бесплатно? Почему зачастую просто теряют деньги, не успевая пройти обследования в срок? Почему на это закрывают глаза в региональном комитете по здравоохранению?

Миссия невыполнима

Псковичка Мария Ивановна - пенсионерка. После инфаркта осенью прошлого года ей предложили оформить инвалидность 3 группы. Но пройденных обследований оказалось недостаточно: из бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) она отправилась снова в поликлинику.

«Я знаю, что все обследования проводятся бесплатно, - говорит Мария Ивановна. - Так бы и было, наверное, но то врача нет - попробуй найди невропатолога, эндокринолога, то аппарат не работает. Например, надо было мне пройти УЗИ сердца. Кардиолог в поликлинике не дает номерок, она может дать только направление, с которым надо идти дальше, то ли к старшей медсестре, то ли к заведующей. Другой вариант - записаться в диагностический центр к кардиологу, но там тоже не всегда попадешь к нему. Я пошла в городскую больницу и сделала обследование платно. Сейчас не помню уже, 1500 или 1700 рублей оно стоило».

Еще одно обследование, которое надо было пройти пенсионерке, - велоэргометр. Этот чудо-аппарат делает ЭКГ и проверяет артериальное давление в режиме нагрузки - пока человек крутит педали. Такое устройство есть только в третьей поликлинике города. Но на момент, когда Мария Ивановна проходила обследование, специалиста, который мог бы снять показания аппарата, не было в штате. Пришлось снова делать платно, снова в городской больнице. Обследование обошлось в районе 1000 рублей.

«Конечно, если бы я ждала, я бы не успела пройти все в срок. Бесплатно сделать это нереально, - рассказывает псковичка. - Все врачи это понимают. Платно пройдешь за 1,5-2 недели, а бесплатно будешь ждать месяцами. Но сроки прохождения дополнительных обследований ограничены».

Она смотрит дальше, глубже, и, как многие пожилые люди, задаваясь вопросом, как же проходят все эти испытания люди, живущие в деревнях? В областном центре худо-бедно есть возможность найти специалистов, а что делать людям в районах? Если в Пскове врачей не хватает, то там их просто нет. Автобусы ходят по расписанию, а значит надо подгадывать, как добираться до областной больницы и потом - как возвращаться обратно, домой. Хорошо, что записаться на прием можно теперь в интернете, но не все пожилые люди в глубинке имеют доступ к Сети. «Все думают, что в деревне такая же амбулаторная помощь, как и в Москве, и в Санкт-Петербурге», - вздыхает пенсионерка.

«Наладить работу всегда можно, - считает Мария Ивановна. - Надо просто платить врачам достойную заработную плату. Все ведь уходят сейчас в платные клиники».

Как комментируют ситуацию в бюро медико-социальной экспертизы - читайте на сайте «МК в Пскове».