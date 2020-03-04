Общество

Магазин «Dommo» в ТРК «Акваполис» приглашает на праздничную программу в честь 8 марта

Новый магазин «Dommo», который располагается на 1 этаже ТРК «Акваполис» приглашает на праздничную программу «8 желаний Dommo».

Праздник состоится непосредственно 8 марта в 15.00 в атриуме у магазина «Dommo». В программе - музыкальные выступления, интерактивные программы, а также конкурсы и призы.

Мужчинам на заметку - уже сегодня можно купить подарочные сертификаты разного номинала и порадовать любых женщин к празднику.

Магазин «Dommo» - это интересные выгодные акции, интересные вещи по очень привлекательным ценам. В ближайшее время появится программа лояльности - карты для получения скидок.