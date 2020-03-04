Общество

Фермерам могут разрешить использовать семена без согласования с селекционерами

Госдума приняла в первом чтении законопроект, благодаря которому фермеры смогут использовать селекционные растения для семеноводства и их семена в течение двух лет после приобретения, сообщает «Парламентская газета».

Документ разработан группой сенаторов и депутатами фракций «Единая Россия» и КПРФ. По словам главы комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Кашина (КПРФ), законопроект имеет важное значение для реальной практики.

Дело в том, что международная Конвенция защиты селекционных достижений и IV часть Гражданского кодекса РФ противоречат друг другу, отметил депутат. Гражданский кодекс предусматривает льготное использование селекционных достижений.

«Хозяйствующий субъект может в течение двух лет использовать растения для семеноводства и семена бесплатно, не решая проблем с правообладателями - авторами сортов, селекционерами, научными центрами и институтами», - сказал Владимир Кашин. В конвенции же такие льготы предусмотрены для фермеров и крестьян. Законопроект приводит в соответствие понятийный аппарат двух документов.

Предлагается уточнить, что не является нарушением исключительного права на селекционное достижение использование семян, полученных в крестьянском (фермерском) хозяйстве в течение двух лет. По словам Владимира Кашина, инициатива будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса в области сельского хозяйства, семеноводства и генетики.