Общество

Бюджет Пскова-2019 по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 92,7%

За 2019 год доходы бюджета города Пскова составили 5 361,5 млн. рублей, в том числе налоговые и неналоговые – 1 678,5 млн. рублей, безвозмездные поступления - 3 683,0 млн. рублей. Годовой план по доходам исполнен на 84,1%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – на 92,7%, безвозмездным поступлениям – на 80,7%. Такие данные содержатся в проекте решения Псковской городской Думы «Об итогах исполнения бюджета города Пскова за 2019 год», опубликованном на официальном сайте города.

Расходы бюджета города в 2019 году осуществлялись по программному принципу на основе 13 муниципальных программ. Общий объем расходов бюджета за 2019 год составил 5 410,5 млн. рублей или 83,5% от утвержденных плановых назначений.

Расходы на реализацию муниципальных программ составили 5 017,2 млн. рублей или 92,7% от общего объема расходов, в том числе программ социальной направленности - 3 701,7 млн. рублей, программ в сфере жилищно-коммунального и дорожного хозяйства – 1 224,5 млн. рублей, программ общеэкономического характера – 79,9 млн. руб. и программ, связанных с обеспечением безопасных условий жизнедеятельности, – 11,1 млн. рублей.

На расходы по непрограммным направлениям деятельности направлено 393,3 млн. рублей или 7,3% от общего объема расходов. По итогам исполнения бюджета города Пскова за 2019 год превышение расходов над доходами составило 49 млн. рублей объем муниципального долга – 600 млн. рублей.