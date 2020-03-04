Общество

Агитационную встречу с учащимися Бежаницкой средней школы провели сотрудники СИЗО-2

В целях выполнения плана по комплектованию ведомственных образовательных организаций ФСИН России на 2020 год сотрудники отдела кадров и работы с личным составом СИЗО-2 УФСИН России по Псковской области провели агитационную работу с учащимися Бежаницкой средней школы.

Учащихся познакомили с основными направлениями деятельности ФСИН России, а также с порядком поступления в ведомственные вузы в 2020 году. Кроме того, сотрудники рассказали присутствующим о предоставляемых льготах и социальных гарантиях, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

По окончании встречи гости образовательного учреждения ответили на вопросы старшеклассников о поступлении в образовательные организации, а также оставили контактные данные для будущих абитуриентов.