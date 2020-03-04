Общество

Партийный проект для молодежи «ПолитСтартап» набирает обороты

Руководитель «Молодой Гвардии Единой России» по Псковской области Василий Демидов рассказал о своем участии в партийном проекте «ПолитСтартап» и об опыте, который можно приобрести.

Он сообщил, что уже 5 лет активно занимается общественной деятельностью - проводит и участвует в ряде крупных мероприятий, таких как международный «Киберфестиваль», Спартакиада среди предприятий города, корпоративный турнир по мини-футболу «Вызов» и многое другое. С 2016 года Василий Демидов возглавляет Федерацию компьютерного спорта, примерно в то же время активист вошел в состав Молодежного совета при главе города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

«Мое знакомство с политикой началось именно с молодежного совета. Я был приятно удивлен, увидев, сколько есть активных, инициативных ребят - школьников, студентов, которые не рвутся уехать из города, а хотят сделать так, чтобы лучше и комфортнее жилось в их родном городе, - сказал Демидов. - Сейчас я вхожу уже в состав Областного молодежного парламента, и участие в таком проекте как «ПолитСтартап» может здорово помочь в воплощении хороших идей и реализации различных проектов, меняющих жизнь в нашем регионе к лучшему».

Руководитель МГЕРа подчеркнул - для того, чтобы достигать больших результатов, необходимо учиться, совершенствоваться, каждый день узнавать что-то новое о своем городе, о своей стране. «Я считаю, участие в этом кадрово-образовательном проекте от «Единой России» может принести много пользы, как минимум, в личностном развитии, а как максимум - поможет кому-то найти свое место на политической арене и постараться принести пользу людям и своей стране», - сказал Василий Демидов.

«Молодежи дают возможность учиться у профессионалов своего дела - ведь вести молодых политиков будут опытные спикеры, - дают возможность вносить свои предложения и пробовать себя в различных сферах –-это же здорово! И этим непременно нужно воспользоваться», - Демидов призвал молодых псковичей присоединяться к «ПолитСтартапу» от «Единой России» и пробовать свои силы, получить хороший опыт, а также пожелал больше интересоваться политической жизнью региона, воспитывать в себе активную гражданскую позицию и не сдаваться, если что-то не получается с первого раза.

Напомним,«ПолитСтартап» – это федеральный образовательно-кадровый проект «Единой России», нацеленный на выявление активной молодежи, которая готова проявить себя в общественно-политической деятельности. Во всех муниципалитетах Псковской области в 2020 году состоятся выборы в органы местного самоуправления. Впервые молодые люди Псковщины смогут принят участие в избирательной кампании под руководством опытных наставников.

Добавим, что участником проекта может стать любой гражданин России от 18 до 35 лет, не имеющий существенного опыта общественно-политической деятельности и не имевший ранее депутатского мандата в представительных органах муниципальной власти, а также не состоящий в других партиях. Впервые обучение пройдет по трем модулям: кандидат в депутаты, политтехнолог, политический автор. В роли наставников выступят профессионалы, действующие политики, известные и авторитетные политтехнологи России. В том числе, к федеральным наставникам присоединится лидер Партии Дмитрий Анатольевич Медведев.

Регистрация участников стартовала 12 февраля и продлится до 5 мая. Более подробную информацию о проекте, требованиях к кандидатам и условиях участия можно узнать на официальном сайте проекта: politstartup.er.ru.