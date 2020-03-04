Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Яркий детский праздник в Kids Mall
Дело Гавунаса
Подарки Для настоящих мужчин
Легендарный БГ в Пскове!
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гонки по вертикали
Бесплатные советы юристов псковичам
 
 
 
ещё Общество 04.03.2020 11:262 Что построят, отремонтируют и реконструируют в Псковской области в 2020 году? ИНФОГРАФИКА 05.03.2020 18:080 Агитационную встречу с учащимися Бежаницкой средней школы провели сотрудники СИЗО-2 05.03.2020 17:570 Дождь с мокрым снегом обещают псковичам синоптики 6 марта 05.03.2020 17:460 Партийный проект для молодежи «ПолитСтартап» набирает обороты 05.03.2020 17:240 Вывоз мусора в предстоящие праздники обсудили на совещании в Пскове 05.03.2020 17:190 Магазин «Dommo» в ТРК «Акваполис» приглашает на праздничную программу в честь 8 марта
 
 
 
Самое популярное 01.03.2020 11:0117 Тарифы на электроэнергию будут считать по-новому 01.03.2020 15:3118 Владимир Путин провел смотр полка 76-й воздушно-десантной дивизии. ФОТО 02.03.2020 08:140 Объявлено о новых правилах оформления ОСАГО уже с 8 марта 01.03.2020 13:573 Президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику героям-десантникам 6-й роты в Черехе 29.02.2020 16:0214 1 марта президент России совершит рабочую поездку в Псковскую область
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Партийный проект для молодежи «ПолитСтартап» набирает обороты

05.03.2020 17:46|ПсковКомментариев: 0

Руководитель «Молодой Гвардии Единой России» по Псковской области Василий Демидов рассказал о своем участии в партийном проекте «ПолитСтартап» и об опыте, который можно приобрести.

Он сообщил, что уже 5 лет активно занимается общественной деятельностью  - проводит и участвует в ряде крупных мероприятий, таких как международный «Киберфестиваль», Спартакиада среди предприятий города, корпоративный турнир по мини-футболу «Вызов» и многое другое. С 2016 года Василий Демидов возглавляет Федерацию компьютерного спорта, примерно в то же время активист вошел в состав Молодежного совета при главе города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

«Мое знакомство с политикой началось именно с молодежного совета. Я был приятно удивлен, увидев, сколько есть активных, инициативных ребят - школьников, студентов, которые не рвутся уехать из города, а хотят сделать так, чтобы лучше и комфортнее жилось в их родном городе, - сказал Демидов. - Сейчас я вхожу уже в состав Областного молодежного парламента, и участие в таком проекте как «ПолитСтартап» может здорово помочь в воплощении хороших идей и реализации различных проектов, меняющих жизнь в нашем регионе к лучшему».

Руководитель МГЕРа подчеркнул - для того, чтобы достигать больших результатов, необходимо учиться, совершенствоваться, каждый день узнавать что-то новое о своем городе, о своей стране. «Я считаю, участие в этом кадрово-образовательном проекте от «Единой России» может принести много пользы, как минимум, в личностном развитии, а как максимум - поможет кому-то найти свое место на политической арене и постараться принести пользу людям и своей стране», - сказал Василий Демидов.

«Молодежи дают возможность учиться у профессионалов своего дела - ведь вести молодых политиков будут опытные спикеры, - дают возможность вносить свои предложения и пробовать себя в различных сферах –-это же здорово! И этим непременно нужно воспользоваться», - Демидов призвал молодых псковичей присоединяться к «ПолитСтартапу» от «Единой России» и пробовать свои силы, получить хороший опыт, а также пожелал больше интересоваться политической жизнью региона, воспитывать в себе активную гражданскую позицию и не сдаваться, если что-то не получается с первого раза.

Напомним,«ПолитСтартап» – это федеральный образовательно-кадровый проект «Единой России», нацеленный на выявление активной молодежи, которая готова проявить себя в общественно-политической деятельности. Во всех муниципалитетах Псковской области в 2020 году состоятся выборы в органы местного самоуправления. Впервые молодые люди Псковщины смогут принят участие в избирательной кампании под руководством опытных наставников.

Добавим, что участником проекта может стать любой гражданин России от 18 до 35 лет, не имеющий существенного опыта общественно-политической деятельности и не имевший ранее депутатского мандата в представительных органах муниципальной власти, а также не состоящий в других партиях. Впервые обучение пройдет по трем модулям: кандидат в депутаты, политтехнолог, политический автор. В роли наставников выступят профессионалы, действующие политики, известные и авторитетные политтехнологи России. В том числе, к федеральным наставникам присоединится лидер Партии Дмитрий Анатольевич Медведев.

Регистрация участников стартовала 12 февраля и продлится до 5 мая. Более подробную информацию о проекте, требованиях к кандидатам и условиях участия можно узнать на официальном сайте проекта: politstartup.er.ru.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
По вашему мнению, следует ли изменить внешний вид Зеленого театра в Пскове в процессе реконструкции?
В опросе приняло участие 292 человека
05.03.2020, 18:080 Агитационную встречу с учащимися Бежаницкой средней школы провели сотрудники СИЗО-2 05.03.2020, 17:570 Дождь с мокрым снегом обещают псковичам синоптики 6 марта 05.03.2020, 17:550 Фотофакт: «Предупреждающий» стул на улице Кошевого 05.03.2020, 17:460 Партийный проект для молодежи «ПолитСтартап» набирает обороты
05.03.2020, 17:390 «Счастье в конверте» подарит региональная киносеть жителям Псковской области 05.03.2020, 17:310 Более 300 пожаров, в которых погибли 19 человек, произошли в Псковской области за два месяца 05.03.2020, 17:240 Вывоз мусора в предстоящие праздники обсудили на совещании в Пскове 05.03.2020, 17:190 Магазин «Dommo» в ТРК «Акваполис» приглашает на праздничную программу в честь 8 марта
05.03.2020, 17:050 Синоптики пообещали россиянам «малиновое» лето 05.03.2020, 16:550 В России учреждена «Партия прямой демократии», ее генсеком стал основатель World of tanks 05.03.2020, 16:521 Обследование на инвалидность: как бесплатное становится платным 05.03.2020, 16:480 Силуанов назвал «отмирающие» в России профессии
05.03.2020, 16:430 Бюджет Пскова-2019 по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 92,7% 05.03.2020, 16:351 Игорь Романов подал заявку на участие в конкурсном отборе кандидатов в бизнес-омбудсмены 05.03.2020, 16:270 Топиар-фигуры медведя, зайца и лося установят в себежском Сосновом Бору 05.03.2020, 16:210 Организованная Молодежным парламентом фотовыставка «Женщины в войне» открылась в Пскове
05.03.2020, 16:080 Псковские школьники побывали на экскурсии в Лабораторном центре профсоюзного экологического контроля 05.03.2020, 15:580 Прошедшая зима в России стала самой теплой в истории 05.03.2020, 15:552 Виктор Антонов: Я не хочу жить по «брюссельским законам» 05.03.2020, 15:480 Проверять готовность к отопительному сезону будут тщательнее
05.03.2020, 15:380 Футбольный клуб «Луки-Энергия» приглашает болельщиков на встречу 05.03.2020, 15:250 За дискриминацию инвалидов введут штрафы до 500 тысяч рублей 05.03.2020, 15:206 Памфилова сравнила голосование по поправкам в Конституцию с борщом, винегретом и котлетами 05.03.2020, 15:160 Госдума РФ приняла закон о возможности получения негосударственных пенсий в 55 и 60 лет
05.03.2020, 15:080 Псковский облсовпроф: Постановление администрации области об оплате учителям работы на ЕГЭ и ОГЭ до сих пор не опубликовано 05.03.2020, 14:558 Псковский завод «Титан-Полимер» обсудил с псковским бизнесом направления возможного сотрудничества 05.03.2020, 14:511 Ключевые шаги в развитии образовательной среды обсудили Сергей Кравцов и Михаил Ведерников 05.03.2020, 14:420 Свой «Чистейший прелести чистейший образец» представят слушателям в «Михайловском» 8 марта
05.03.2020, 14:390 Псковские таможенники предотвратили контрабанду картин, сервиза и статуэтки 05.03.2020, 14:282 Андрей Козлов о 6-й роте: Эти ребята показали всему миру, что с Россией воевать бесполезно 05.03.2020, 13:591 Росгвардейцы задержали молодого человека, подозреваемого в хищении из магазина 05.03.2020, 13:510 Более 660 бойцов, павших в годы войны на территории Псковской области, перезахоронено поисковиками в 2019 году
05.03.2020, 13:450 Главный санитарный врач Псковской области: Носить медицинские перчатки для профилактики заражения коронавирусом - чрезмерно 05.03.2020, 13:360 Более 3 тысяч солдат, павших в боях во время войны, не увековечены в Великолукском районе 05.03.2020, 13:241 Нацпроект позволит отремонтировать около 6 км дорог в Псковском районе 05.03.2020, 13:170 Псковский Детский фонд начинает реализацию проекта «Щедрый склад»
05.03.2020, 13:101 Коронавирус подтвердился у студента-итальянца в Санкт-Петербурге 05.03.2020, 13:023 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 05.03.2020, 12:511 Коллекторы назвали основные причины просрочки россиян по кредитам 05.03.2020, 12:461 Депутаты от ЛДПР явились на заседание Думы в медицинских перчатках
05.03.2020, 12:430 Работник предприятия слепых «Нива» пожаловался на низкую оплату труда 05.03.2020, 12:374 Синоптики порекомендовали псковичкам обувать резиновые сапоги и брать зонт на праздничные свидания 05.03.2020, 12:350 В Невельском районе поисковики обнаружили обломки советского самолета и останки пилота 05.03.2020, 12:320 Открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности прошли в Псковской области
05.03.2020, 12:260 Четыре камеры фотовидеофиксации нарушений установят на трассах в Псковской области 05.03.2020, 12:253 «Сообразим на троих»: О поправках к Конституции и пользе несистемной оппозиции 05.03.2020, 12:240 За 25 лет поисковиками «Следа Пантеры» подняты останки более 19 тысяч советских солдат 05.03.2020, 12:110 Очередная встреча в рамках «Вечеров на Печорском подворье» состоится 9 марта
05.03.2020, 12:043 «Супер фитнес» научит худеть во время обеда 05.03.2020, 11:590 План поступления доходов в бюджет Пскова от реализации муниципального имущества в 2019 году выполнен на 39,6% 05.03.2020, 11:5412 Кандидатура Наталии Соколовой направлена на согласование уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка 05.03.2020, 11:500 Лжесотрудники банков лишили псковичей более 200 тысяч рублей
05.03.2020, 11:493 Михаил Ведерников призвал строителей детсада и школы в Великих Луках активизировать работу, не теряя в качестве 05.03.2020, 11:440 Нетрезвых водителей-рецидивистов остановили полицейские в Опочке и Порхове 05.03.2020, 11:340 ЦИК планирует представить логотип и слоган голосования по Конституции 11 марта 05.03.2020, 11:290 До обеда в Псковской области ожидается сильный туман
05.03.2020, 11:140 Победители Всемирной школьной олимпиады поедут на Парад Победы в Москву 05.03.2020, 11:032 Отделение ПФР по Псковской области разъясняет, кто имеет право на выплаты по уходу 05.03.2020, 11:000 За производство упаковки предложили взимать экосбор как за готовый товар 05.03.2020, 10:561 Пскович похитил из магазина на Рижском проспекте обувь
05.03.2020, 10:502 Уголовные дела возбуждены в отношении жителей Порховского района и Печор по фактам фиктивной регистрации иностранцев 05.03.2020, 10:450 Минтранс тестирует систему, которая не даст уснуть водителям автобусов 05.03.2020, 10:440 Вопросы реализации проектов модернизации коммунальной инфраструктуры региональные власти обсудили с представителями Фонда ЖКХ 05.03.2020, 10:383 В Пскове прошли занятия по воркауту и паркуру для молодежи
05.03.2020, 10:281 ПЛН-ТВ: Ужесточение наказания для пьяных водителей - за или против? 05.03.2020, 10:250 Федеральные трассы в Псковской области готовы к весеннему паводку 05.03.2020, 10:110 Что необходимо учесть при покупке квартиры - эксперт 05.03.2020, 10:090 Пять участков дороги Заполье - Гдов в Плюсском районе вошли в нацпроект
05.03.2020, 10:080 В подвале многоквартирного дома в Заплюсье прорвало трубу, аварию не устраняют уже три недели 05.03.2020, 10:044 Новые урны устанавливает на Завеличье ООО «СитиИнвестГрупп» 05.03.2020, 10:030 Минздрав России: Выпускникам медвузов больше не потребуется подтверждать аккредитацию на бумаге 05.03.2020, 10:012 Кофе на 900 рублей украл пскович из магазина на Труда
05.03.2020, 09:488 Аквариум, носки и лотерейный билет: женщины рассказали о самых необычных подарках к 8 Марта 05.03.2020, 09:455 Нет ничего хуже, чем сильная и успешная мать - Юлия Пересильд рассказала о воспитании детей от Учителя 05.03.2020, 09:436 Необходимо конструктивное взаимодействие с контролерами на стадии подготовки и запуска проекта - Ольга Милонаец 05.03.2020, 09:373 Установлена личность пенсионерки, насмерть сбитой на улице Советской в Пскове. ФОТО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.