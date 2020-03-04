Общество

Вывоз мусора в предстоящие праздники обсудили на совещании в Пскове

Рабочее совещание с руководителями управляющих компаний состоялось 5 марта в Управлении городского хозяйства администрации Пскова под председательством заместителя начальника УГХ Антона Ляугминаса. В нем также приняли участие заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов и представители ресурсоснабжающих организаций, сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Участников совещания проинформировали, что в Псков на этой неделе поступили новые сетчатые контейнеры для раздельного сбора мусора. Это современные сетки совершенно другого формата - на колесиках и с крышками на замках. Компания «Экопром» будет их устанавливать по заявкам управляющих компаний на специально оборудованных площадках. При этом выяснилось, что некоторые УК уже подали заявки.

Один из вопросов касался работы в праздничные дни, которые продлятся с 7 по 9 марта. Представители компании «Мехуборка» сообщили, что вывоз твердых коммунальных отходов будет осуществляться без выходных, и в связи с этим попросили руководителей УК обеспечить в эти дни доступ к мусорокамерам многоквартирных домов.

Также участники совещания обсудили подготовку к традиционному месячнику по благоустройству, который пройдет в апреле. В частности, прозвучало напоминание об обязанности управляющих организаций своевременно проводить дезинфекцию и дератизацию контейнерных площадок и мусорокамер многоквартирных домов.