Общество

Два кладбища в Сосновом Бору поставят на кадастровый учет после вмешательства прокуратуры

Прокуратурой Себежского района принимаются меры к постановке на кадастровый учет земельных участков, на которых расположены места захоронений.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в судебном заседании установлено, что на территории городского поселения «Сосновый Бор» расположено 2 гражданских кладбища, находящиеся в деревнях Заситино и Красный поселок, которые включены в перечень муниципального имущества указанного органа местного самоуправления.

Однако, государственная регистрация права собственности на земельные участки, на которых расположены кладбища, вопреки требованиям статьи 14 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» не произведена, мер к организации и проведения землеустроительных и кадастровых работ, осуществлению постановки на кадастровый учет земельных участков, занятых под общественные кладбища, не принято.

Реальное исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района.