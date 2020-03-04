Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Подарки Для настоящих мужчин
Дело Гавунаса
Легендарный БГ в Пскове!
Яркий детский праздник в Kids Mall
Гонки по вертикали
Бесплатные советы юристов псковичам
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 04.03.2020 11:262 Что построят, отремонтируют и реконструируют в Псковской области в 2020 году? ИНФОГРАФИКА 06.03.2020 10:340 Поставленные детям в регионах онкодиагнозы начнут перепроверять в Москве 06.03.2020 10:262 «Политическим завещанием» Владимира Путина назвала поправки в Конституцию Элла Памфилова 06.03.2020 09:430 Весна, любовь и путешествия: «Славянский тур» приглашает за подарками для милых дам 06.03.2020 09:260 Женщины поздравляют коллег с 8 Марта чаще мужчин 06.03.2020 09:182 В РФ создали комиссию по повышению устойчивости экономики из-за коронавируса
 
 
 
Самое популярное 01.03.2020 11:0117 Тарифы на электроэнергию будут считать по-новому 01.03.2020 15:3118 Владимир Путин провел смотр полка 76-й воздушно-десантной дивизии. ФОТО 02.03.2020 08:140 Объявлено о новых правилах оформления ОСАГО уже с 8 марта 01.03.2020 13:573 Президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику героям-десантникам 6-й роты в Черехе 29.02.2020 16:0214 1 марта президент России совершит рабочую поездку в Псковскую область
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Весна, любовь и путешествия: «Славянский тур» приглашает за подарками для милых дам

06.03.2020 09:43|ПсковКомментариев: 0

Для чего женщины отправляются в путешествия? Кто-то - для того, чтобы поймать солнышко и понежиться на пляже под шум морских волн, кто-то - увидеть далекие города и достопримечательности. Есть и те, кто воспринимает путешествия как возможность познать себя и испытать собственные силы. Случается, что главная причина - желание найти друзей или свою вторую половинку.

Так много причин существует для того, чтобы всем подаркам предпочесть именно путешествие! И так мало поводов попросить именно этот подарок! Но на календаре - 8 марта, а значит, наш маленький женский Новый год. Мы можем помечтать о самом желанном и загадать лучшее. А кто-то - даже получить заветную поездку на побережье Италии или в весеннюю Прагу, в солнечный Крым или полный тайн и загадок Будапешт, в непостижимую Индию или веселую Турцию.

Компания «Славянский тур» поздравляет милых дам с Международным женским днем и желает здоровья - оно совершенно необходимо для того, чтобы осваивать новые маршруты, материального достатка, и, конечно же, любви - без нее сложно на что-либо решиться! Любви к себе, к своим близким и друзьям, к красоте и бескрайности окружающего мира!

Кстати: самое время бронировать летний отдых! Звоните: 79-30- 97 (офис на Петровской, 31), 700-700 (офис в ТРК «Акваполис»).

Теги: #славянский тур
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
По вашему мнению, следует ли изменить внешний вид Зеленого театра в Пскове в процессе реконструкции?
В опросе приняло участие 313 человек
06.03.2020, 10:551 «Собственной персоной»: Александр Козловский выскажет мнение по поправкам в Конституцию 06.03.2020, 10:450 Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию, которая создала робота-няню с его лицом 06.03.2020, 10:340 Поставленные детям в регионах онкодиагнозы начнут перепроверять в Москве 06.03.2020, 10:262 «Политическим завещанием» Владимира Путина назвала поправки в Конституцию Элла Памфилова
06.03.2020, 10:200 Улицы Маяковского и Горького отремонтируют в Усвятах 06.03.2020, 10:190 Фальшивую купюру выдал банкомат в Великих Луках 06.03.2020, 10:110 HBO выпустит сериал по игре The Last of Us от создателя «Чернобыля» 06.03.2020, 09:580 10 марта в Пскове закроют для проезда участок улицы Кузнецкой
06.03.2020, 09:430 Весна, любовь и путешествия: «Славянский тур» приглашает за подарками для милых дам 06.03.2020, 09:260 Женщины поздравляют коллег с 8 Марта чаще мужчин 06.03.2020, 09:182 В РФ создали комиссию по повышению устойчивости экономики из-за коронавируса 06.03.2020, 09:081 Ансамбль Псковского кремля станет доступен для маломобильных граждан
06.03.2020, 09:021 Пять артснарядов обезвредили саперы в Псковском районе 06.03.2020, 08:480 Женщину сбили на улице Щорса в Великих Луках 06.03.2020, 08:450 Для идеальной фигуры: ТОП-3 мясных низкокалорийных продуктов для милых дам от «Деревни Соловьи» 06.03.2020, 08:301 Большинство россиян пока не готовы видеть женщину президентом, премьером страны или генеральным прокурором - опрос
06.03.2020, 08:160 Псковским экскурсоводам расскажут о мемориальных кельях старцев Псково-Печерского монастыря 06.03.2020, 08:053 Оксана Федорова рассказала, как ее известность влияет на дочку и сына 06.03.2020, 07:477 В России в шесть раз увеличилось число женщин, желающих работать водителями 06.03.2020, 07:251 Налоговая нагрузка на ИП к 2024 году может вырасти на 50 млрд рублей
06.03.2020, 07:100 Утверждены структура и численность аппарата правительства России 06.03.2020, 07:020 Больничные пособия предлагают увеличить из-за коронавируса 05.03.2020, 22:160 Эксперты заявили о резком снижении смертности от спиртного в РФ из-за теплой зимы 05.03.2020, 22:060 Великолучанка примет участие в чемпионате России по тайскому боксу
05.03.2020, 21:591 Врач рассказал, чем опасен храп 05.03.2020, 21:420 Бюст Героя России Александра Лебедева, погибшего вместе с бойцами 6-й роты в Чечне, открыт в поселке Неелово 05.03.2020, 21:340 В Пскове полицейские приняли участие во Всероссийской акции «8 Марта - в каждый дом» 05.03.2020, 21:260 В Дедовичском районе отметили 78-ю годовщину отправки первого обоза с продовольствием в блокадный Ленинград
05.03.2020, 21:212 Появились первые заявки на участие в фестивале «Добрый Псков - Город Детства» 05.03.2020, 21:150 У псковского поэта Артема Верле выходит новая книга 05.03.2020, 21:110 ПМЭФ-2020 отменили из-за коронавируса 05.03.2020, 21:000 Представители Псковской области подали заявки на участие в конкурсе «Лидеры России. Политика»
05.03.2020, 20:510 Два кладбища в Сосновом Бору поставят на кадастровый учет после вмешательства прокуратуры 05.03.2020, 20:442 Михаил Ведерников заручился поддержкой Олега Матыцина в реализации инфраструктурных проектов в сфере спорта 05.03.2020, 20:304 Псковичей информируют о рассрочке платежа за капитальный ремонт 05.03.2020, 20:195 Опрос: Абсолютное большинство россиян знают о голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ
05.03.2020, 20:150 Судебное заседание по вопросу строительства АЗС возле Мирожского монастыря состоится 18 марта 05.03.2020, 20:070 Ветеринары рассказали, как проверить питомца на коронавирус 05.03.2020, 20:037 Псковская область представит программу по модернизации первичного звена регионального здравоохранения в Минздраве РФ 05.03.2020, 19:560 Комитетом по охране памятников Псковской области проводится работа по установлению историко-культурной ценности территории концлагеря «Шталаг 372»
05.03.2020, 19:400 Региональный Росреестр: заказ выписки поможет минимизировать риски при сделках с имуществом 05.03.2020, 19:201 В Середке Псковского района будут газифицированы несколько улиц 05.03.2020, 19:130 Председатель избирательной комиссии Псковской области и специалисты принимают участие во II Общероссийском электоральном медиафоруме в Петербурге 05.03.2020, 18:555 Конституция-2020: не читал, но…
05.03.2020, 18:430 Воинские захоронения отремонтируют в Дновском районе 05.03.2020, 18:251 Фермерам могут разрешить использовать семена без согласования с селекционерами 05.03.2020, 18:080 Агитационную встречу с учащимися Бежаницкой средней школы провели сотрудники СИЗО-2 05.03.2020, 17:570 Дождь с мокрым снегом обещают псковичам синоптики 6 марта
05.03.2020, 17:550 Фотофакт: «Предупреждающий» стул на улице Кошевого 05.03.2020, 17:460 Партийный проект для молодежи «ПолитСтартап» набирает обороты 05.03.2020, 17:390 «Счастье в конверте» подарит региональная киносеть жителям Псковской области 05.03.2020, 17:310 Более 300 пожаров, в которых погибли 19 человек, произошли в Псковской области за два месяца
05.03.2020, 17:240 Вывоз мусора в предстоящие праздники обсудили на совещании в Пскове 05.03.2020, 17:190 Магазин «Dommo» в ТРК «Акваполис» приглашает на праздничную программу в честь 8 марта 05.03.2020, 17:051 Синоптики пообещали россиянам «малиновое» лето 05.03.2020, 16:550 В России учреждена «Партия прямой демократии», ее генсеком стал основатель World of tanks
05.03.2020, 16:521 Обследование на инвалидность: как бесплатное становится платным 05.03.2020, 16:480 Силуанов назвал «отмирающие» в России профессии 05.03.2020, 16:430 Бюджет Пскова-2019 по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 92,7% 05.03.2020, 16:352 Игорь Романов подал заявку на участие в конкурсном отборе кандидатов в бизнес-омбудсмены
05.03.2020, 16:270 Топиар-фигуры медведя, зайца и лося установят в себежском Сосновом Бору 05.03.2020, 16:210 Организованная Молодежным парламентом фотовыставка «Женщины в войне» открылась в Пскове 05.03.2020, 16:080 Псковские школьники побывали на экскурсии в Лабораторном центре профсоюзного экологического контроля 05.03.2020, 15:580 Прошедшая зима в России стала самой теплой в истории
05.03.2020, 15:555 Виктор Антонов: Я не хочу жить по «брюссельским законам» 05.03.2020, 15:480 Проверять готовность к отопительному сезону будут тщательнее 05.03.2020, 15:380 Футбольный клуб «Луки-Энергия» приглашает болельщиков на встречу 05.03.2020, 15:250 За дискриминацию инвалидов введут штрафы до 500 тысяч рублей
05.03.2020, 15:209 Памфилова сравнила голосование по поправкам в Конституцию с борщом, винегретом и котлетами 05.03.2020, 15:160 Госдума РФ приняла закон о возможности получения негосударственных пенсий в 55 и 60 лет 05.03.2020, 15:081 Псковский облсовпроф: Постановление администрации области об оплате учителям работы на ЕГЭ и ОГЭ до сих пор не опубликовано 05.03.2020, 14:559 Псковский завод «Титан-Полимер» обсудил с псковским бизнесом направления возможного сотрудничества
05.03.2020, 14:511 Ключевые шаги в развитии образовательной среды обсудили Сергей Кравцов и Михаил Ведерников 05.03.2020, 14:420 Свой «Чистейший прелести чистейший образец» представят слушателям в «Михайловском» 8 марта 05.03.2020, 14:390 Псковские таможенники предотвратили контрабанду картин, сервиза и статуэтки 05.03.2020, 14:286 Андрей Козлов о 6-й роте: Эти ребята показали всему миру, что с Россией воевать бесполезно
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.