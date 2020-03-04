Общество

В Пскове полицейские приняли участие во Всероссийской акции «8 Марта – в каждый дом»

Сегодня в преддверии Международного женского дня сотрудники УМВД России по городу Пскову посетили представительниц прекрасного пола по месту жительства. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по городу Пскову, участковый уполномоченный полиции младший лейтенант полиции Максим Васильев и старший инспектор ПДН майор полиции Анна Иванова поздравили многодетных мам с наступающим весенним праздником, вручили им цветы, а детей порадовали игрушками.

Побывали полицейские и в гостях у актрисы Псковского академического театра драмы имени А.С.Пушкина Мирры Горской, которая отдала сцене более семидесяти лет. И до сих пор, несмотря на возраст, дарит зрителям радость, выступая в театральных постановках.

Подобные встречи способствуют развитию доверительных отношений между стражами порядка и обществом, ориентированы на дальнейшее укрепление общественной безопасности. Отметим, что в организации сегодняшнего мероприятия активное участие приняли члены Общественного совета при УМВД России по городу Пскову.

Фото Елены Ивановой.