Общество

Комитетом по охране памятников Псковской области проводится работа по установлению историко-культурной ценности территории концлагеря «Шталаг 372»

Псковский журналист, публицист Юрий Алексеев сообщил на своей Facebook-странице о подаче заявки в адрес комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области по вопросу о придании территории концлагеря «Шталаг 372» охранного статуса «Достопримечательное место».

Как сообщила Псковской Ленте Новостей председатель комитета Наталья Тихомирова, в настоящее время проводится работа по установлению историко-культурной ценности объекта с привлечением специалистов в области охраны объектов культурного наследия. В установленные законом сроки комитетом будет принято решение.

Напомним, Юрий Алексеев выразил тревогу за дальнейшую судьбу территории концлагеря «Шталаг 372». «На протяжении нескольких лет и мы, и руководство Пскова надеялись на то, что военные передадут территорию Шталаг 372 городу, - написал Юрий Алексеев. - С целью сохранения территории Шталага 372 от застройки в Генеральный план Пскова были введены специальные "мемориальные зоны", которые перекрывали территорию лагеря. По этому поводу с высокими военными чинами проводились переговоры, они, вроде как, были не против, но буквально на днях в администрацию города Пскова пришла строжайшая бумага передать все земли, числившиеся за военными, одним кадастровым участком в их непосредственное пользование».

Общественник высказал опасения о том, что возникла прямая и непосредственная угроза продолжение застройки территории «Шталага».

«Шталаг 372» (Stalag-37) - один из самых крупных немецких концентрационных лагерей для военнопленных, располагавшихся в годы оккупации на территории Северо-Запада СССР. Он действовал с осени 1941 по декабрь 1943 года и располагался на Завеличье, в районе нынешней ул. Юбилейной, в бывших конюшнях 5-го Омского пехотного полка, которым командовал во время службы в Пскове Константин Рокоссовский.

По данным Чрезвычайной государственной комиссии, расследовавшей в 1945 году военные преступления на территории Пскова, в этом лагере погибли более 75 тысяч военнопленных.

Место их гибели увековечено в конце ХХ века скромным гранитным монументом.

В первом десятилетии 2000-х годов на месте могильных рвов «Шталага 372» администрация города Пскова разрешила строить высотные жилые дома. Часть домов была построена, часть строек, в том числе стройку школы, удалось остановить благодаря широкому общественному движению.