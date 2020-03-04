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Бюст Героя России Александра Лебедева, погибшего вместе с бойцами 6-й роты в Чечне, открыт в поселке Неелово

Торжественный митинг по случаю открытия бюста Героя России, гвардии ефрейтора отдельной разведывательной роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Александра Лебедева состоялся в четверг, 5 марта, в поселке Неелово Псковского района. Мероприятие прошло у Моглинской средней общеобразовательной школы, в которой учился боец, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В митинге приняли участие представители муниципальной власти, родители и родственники военнослужащего, ученики образовательного учреждения, юнармейцы, жители близлежащих населенных пунктов.

Почетное право открыть мемориал было предоставлено отцу Героя России Владиславу Лебедеву, главе Псковского района Наталье Федоровой, главе сельского поселения Логозовская волость Любови Фильчагиной и учащемуся Моглинской школы Артему Ларичеву.

Поминальную литию у мемориала отслужил настоятель храма святителя Николая в деревне Устье иеромонах Аврамий. После этого участники митинга почтили память Александра Лебедева и его боевых товарищей минутой молчания. Затем прозвучал гимн Российской Федерации и оружейный салют. К гранитному подножию бюста возложили памятную гирлянду и цветы.

В рамках памятного мероприятия отряду юнармейцев Моглинской школы было присвоено имя Героя России Александра Лебедева. Соответствующее свидетельство юным патриотам вручил начальник регионального штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Псковской области Михаил Рыбчинский.

Напомним, Александр Лебедев родился 1 ноября 1977 года в поселке Щиглицы Псковского района Псковской области. Учился в Моглинской средней школе. До службы в армии работал рыбаком в колхозе имени Залита. В ряды российских войск был призван 30 ноября 1995 года. Службу проходил в Пскове. Полтора года Александр Лебедев находился в составе миротворческих сил в Югославии, где был награжден медалью «За отвагу» и двумя медалями «За укрепление боевого содружества». Боец принимал участие в знаменитом марш-броске российских солдат 12 июня 1999 года из Боснии в Косово на аэродром города Приштина. После этого демобилизовался и сразу поступил на контрактную службу в Псковскую 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию.

29 февраля 2000 года гвардии ефрейтор Лебедев в составе разведгруппы находился впереди 6-й роты, выдвигавшейся на позиции на высоте 776.0. Разведчики первыми вступили в бой с большой группой боевиков. Будучи сам раненым, Александр Лебедев вынес из огня раненого командира, а потом продолжил вести огонь из автомата. Когда закончились патроны, десантник отбивался гранатами, но был повторно ранен. Дождавшись, когда противники приблизятся, он с последней гранатой в руках бросился в скопление террористов. Погиб при взрыве, уничтожив при этом несколько боевиков.

Указом президента Российской Федерации за мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований на Северном Кавказе, гвардии ефрейтору контрактной службы Александру Лебедеву присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.